Consigli per affrontare il ritorno dalle vacanze con più consapevolezza

Introduzione Il ritorno al lavoro è una fase generalmente molto difficile da affrontare. Infatti, lo stress da rientro colpisce più o meno tutti, anche se con livelli di intensità differenti. Shutterstock Le ragioni possono essere numerose; un'analisi approfondita delle cause dovrebbe considerare: condizione lavorativa pregressa, lunghezza e qualità della pausa, stato psicologico di base e attuale, variabili individuali ecc. Quindi, cosa possiamo fare per contrastare l'insorgenza o l'aggravamento dello stress generale? Prima di tutto intervenire sugli stressor noti e modificabili; per di più, ricercare una maggior benessere psicofisico generale, che ci permetterà di affrontare il ritorno al lavoro con più energia e vitalità. Vediamo come.

Benessere Psico-Fisico Come ottenere un maggior benessere psico-fisico? Lo abbiamo già anticipato: per affrontare il ritorno al lavoro "più carichi che mai" è indispensabile godere di una condizione fisica e psicologica ottimale. Questo perché mente e corpo sono strettamente correlati, ed eventuali condizioni disagevoli di un asse tendono a ripercuotersi negativamente sull'altro. Ad esempio, uno stato d'ansia immotivata può provocare alterazioni psicosomatiche non trascurabili (come le modifiche dell'alvo, dell'attività cardiaca e della pressione sanguigna ecc.), così come la spossatezza dovuta a una dieta inadeguata può compromettere significativamente l'umore (irritabilità, astenia ecc.). Pertanto, quali sono gli interventi fondamentali ad assicurare un maggior benessere psico-fisico? Equilibrare la dieta, rendendola più sana; Migliorare il proprio livello di attività fisica. Procediamo per gradi.

L’importanza dell’Attività Fisica L'attività fisica permette di poter disporre di maggior energia psico-fisica. Per molti, questa affermazione potrebbe sembrare priva di senso. Muovendosi si consumano calorie, quindi in teoria l'allenamento motorio dovrebbe privarci di energia, non aumentarla. Ciò è vero solo nel contesto fisiologico muscolare e metabolico. In realtà, se ben equilibrato dal punto di vista del "carico allenante", l'esercizio regolare aumenta la capacità di adattamento dell'organismo – molto importante soprattutto nei periodi più intensi – nonché la resilienza mentale – fondamentale per sostenere lo stress da ritorno al lavoro. Peraltro: ottimizza gli stimoli fisiologici (come il sonno), ha un effetto emotivo e psicologico positivo (migliora l'autostima e la considerazione di sé, contrasta i sintomi ansiosi e depressivi ecc), aiuta a mantenere lo stato di salute promuovendo la fitness muscolo-articolare, metabolica e cardio-respiratoria, e partecipando al controllo del peso corporeo ecc.