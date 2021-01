Come affrontare il 2021 con meno stress

2021: ritrovare la normalità e combattere lo stress Colpiti dall'epidemia da Covid-19 occorre affrontare il 2021 tenendo a bada ansia e stress. Una volta identificato il problema, ossia che lo stato di ansia è provocato dalla situazione di emergenza che ci si trova ancora una volta ad affrontare, è fondamentale accettare il fatto che si possa essere stanchi, spossati e demotivati. È una risposta normale dell'organismo e della mente, che come autodifesa si settano in uno stato cronico di stress. La perdita del proprio senso di sicurezza, di un lavoro, delle abitudini e, nei casi più delicati, dell'integrità fisica e psichica o magari di un proprio caro, avranno notevoli strascichi in questo nuovo anno. Prima che questa condizione cronica faccia insorgere disturbi legati all'ansia, comportando anche un abbassamento delle difese immunitarie, meglio accettare la situazione e studiare una strategia di evasione, tra le mura domestiche, puntando al rilassamento. Serve una nuova quotidianità, fatta di attività, hobby, cura della salute. Stilare un piano di attività settimanali da fare in casa può aiutare. Anche coltivare le passioni di un tempo come giardinaggio, cucina, bricolage, pittura, scrittura creativa, è un bene. Il lavoro, svolto tra le quattro mura domestiche, non deve diventare la parte preponderande della vita nei momenti di lockdown, altrimenti la sindrome da stress da pandemia non farebbe altro che peggiorare per il carico da sostenere.

Pandemic fatigue L'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che fino a 6 persone su 10 in Europa (circa il 60% degli europei) possano provare la cosiddetta "pandemic fatigue", ossia una sensazione di stress da pandemia, una vera e propria sindrome comportamentale causata dall'emergenza, che si manifesta con forte stress emotivo, stanchezza e paura. Ma anche se ci si sente affaticati o a corto di energia, si può agire in modo positivo. Occorre reagire e rialzarsi, una volta accettato il cambiamento provocato dall'emergenza. Come si manifesta la pandemic fatigue? Ansia

Agitazione

Sbalzi di umore

Rabbia

Tristezza

Irrequietezza

Voglia di libertà

Rifiuto delle norme imposte

Rassegnazione

Passività agli eventi

Negazione del problema

Pensare in modo positivo Essere consapevoli del periodo storico attuale, e di tutto il bagaglio di conseguenze, è il primo passo verso l'accettazione del problema e la ripartenza. È fondamentale sapere come usare al meglio le risorse in proprio possesso. In caso di nuove chiusure, limitazioni e ulteriori lockdown è consigliabile concentrare energie e forze su ciò che è ancora permesso fare. Al contrario, risulta inutile e controproducente per il proprio benessere rimuginare su ciò che è andato perduto o su cose e circostanze sulle quali non è possibile determinare nessun cambiamento o esito, come i diversi dpcm o le norme anti contagio. L'idea è che si può sempre fare qualcosa.

Hobby e passioni Recuperare attività o compiti rimandati e coltivare degli hobby trascurati a causa della mancanza di tempo sono dei buoni modi per affrontare lo stress post pandemia che caratterizzerà, per molti, questo nuovo anno. Si può decidere di studiare una lingua, camminare di più, dipingere, dedicarsi alla musica, coltivare piante, curare il giardino oppure l'orto, dipingere, seguire dei tutorial di cucina online. Anche affidare i propri pensieri a un diario, in cui sfogare emozioni e sentimenti, anche negativi, come paura, tristezza e disappunto, può rivelarsi un piccolo gesto benefico sia per il presente che per il futuro, qando si potrà rileggere come è stato affrontato il momento complicato.