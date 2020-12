Come abbassare la pressione in maniera naturale

Nel gergo comune, l'ipertensione è quella condizione definita con il termine " pressione alta ", un importante fattore di rischio per l'insorgenza di patologie a carico del sistema cardiocircolatorio , come infarti , ischemie ed ictus . Oltre alla terapia farmacologica, un corretto stile di vita, che comprende attività fisica e corretta alimentazione , possono contribuire in modo decisivo all'abbassamento dei valori pressori .

Rimedi naturali per abbassare la pressione

L'esercizio fisico è una delle buone abitudini che contribuiscono ad abbassare la pressione alta. Un allenamento regolare aiuta a rendere il cuore più forte e più efficiente nel pompare il sangue, che abbassa la pressione nelle arterie. E' dimostrato come 150 minuti di esercizio moderato, come una camminata, o 75 minuti di esercizio intenso, come la corsa, spinning, attività aerobiche, a settimana, possono aiutare a ridurre la pressione sanguigna e migliorare la salute del cuore. In sintesi, camminare anche solo 30 minuti al giorno può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna.

Riduci il sodio

L'assunzione di sale è spesso troppo elevata. Ciò è dovuto in gran parte agli alimenti trasformati e preparati che compongono la dieta occidentale. Molti studi hanno collegato un'elevata assunzione di sale con l'ipertensione e gli eventi cardiaci, compresi infarti ed ictus. In presenza di pressione alta costante, vale la pena ridurre l'assunzione di sodio per vedere se fa la differenza. Sostituire i cibi lavorati con quelli freschi e condire con erbe e spezie piuttosto che con sale.

Ridurre alcolici, caffeina, ed evitare il fumo

Alcol .Bere alcol può aumentare la pressione sanguigna. In effetti, l'alcol è collegato al 16% dei casi di ipertensione nel mondo Mentre alcune ricerche hanno suggerito che quantità di alcol da basse a moderate quantità (come il classico bicchiere di vino rosso ai pasti) possono proteggere il cuore, tali benefici possono essere compensati da effetti avversi, come un aument dei livelli pressori.

. Il fumo di sigaretta costituisce un forte fattore di rischio per l'insorgenza di . Ogni sbuffo di fumo di sigaretta provoca un leggero aumento temporaneo della pressione sanguigna. Le sostanze chimiche nel sono anche note per Caffeina. Una tazzina di caffè in grado di provocare una spinta istantanea dei livelli pressori. La caffeina, se assunta in dosi eccessive, provoca un innalzamento repentino della pressione sanguigna.

Mangiare cibi ricchi di potassio, calcio e magnesio

ll potassio è un minerale essenziale per il buon funzionamento dell'organismo. Aiuta il corpo a liberarsi del sodio e riduce la pressione sui vasi sanguigni. Per ottenere un migliore equilibrio tra potassio e sodio nella tua dieta, è consigiata l'assunzione di cibi freschi e integrali, non raffinati o trasformati

Gli alimenti particolarmente ricchi di potassio includono:

Le persone con un basso apporto di calcio hanno spesso la pressione alta. Sebbene gli integratori di calcio non abbiano dimostrato in modo definitivo di abbassare la pressione sanguigna, le diete ricche di calcio sembrano fornire risultati soddisfacenti sui livelli pressori. Per la maggior parte degli adulti, la raccomandazione di calcio è di 1.000 milligrammi (mg) al giorno. Per le donne sopra i 50 anni e gli uomini sopra i 70 anni, è di 1.200 mg al giorno.

Gli alimenti particolarmente ricchi di calcio includono:

latticini,

cavoli

verdure a foglia verde,

fagioli,

sardine

tofu.

Il magnesio è un minerale importante che aiuta i vasi sanguigni a rilassarsi. Sebbene la carenza di magnesio sia piuttosto rara, alcuni studi hanno suggerito che l'assunzione di una quantità insufficiente di magnesio è collegata all'ipertensione.

Gli alimenti particolarmente ricchi di magnesio includono:

Mangiare cioccolato fondente

Piccole quantità di cioccolato fondente potrebbero aiutare la salute del cuore, e favorire un abbassamento della pressione arteriosa. Questo perché il cioccolato fondente e il cacao in polvere sono ricchi di flavonoidi, composti vegetali che provocano la dilatazione dei vasi sanguigni. Per gli effetti più forti, usa la polvere di cacao non alcalinizzata, che è particolarmente ricca di flavonoidi e non ha zuccheri aggiunti.

Limitare zuccheri e carboidrati raffinati

Non solo lo zucchero, ma tutti i carboidrati raffinati, come quelli che si trovano nella farina bianca, si convertono rapidamente in zucchero nel sangue e possono causare disturbi. Le diete a basso contenuto di carboidrati possono anche aiutare a ridurre la pressione sanguigna. Uno studio su persone sottoposte a terapia con statine ha rilevato che coloro che hanno seguito una dieta a basso contenuto di carboidrati di 6 settimane hanno visto un miglioramento maggiore della pressione sanguigna, la sensibilità all'insulina, e la funzione microvascolare, rispetto alle persone che non hanno limitato i carboidrati.

Frutti di bosco anti ipertensivi

I frutti di bosco sono ricchi di polifenoli, composti vegetali naturali che fanno bene al cuore. I polifenoli possono ridurre il rischio di ictus, malattie cardiache e diabete, oltre a migliorare la pressione sanguigna, l'insulino-resistenza e l'infiammazione sistemica.