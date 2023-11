Come abbassare il colesterolo da stress

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Inoltre, lo stress cronico può contribuire a comportamenti che aumentano il rischio di colesterolo alto , come una dieta poco salutare, l' abuso di alcol o il fumo .

Quando si è stressati, il corpo produce più cortisolo che può aumentare i livelli di zuccheri nel sangue e stimolare il rilascio di grassi e colesterolo dalle riserve di energia nel corpo, in particolare dal fegato .

Alcuni studi scientifici hanno ipotizzato che lo stress possa influenzare i livelli di colesterolo nel corpo in maniera indiretta. Uno dei meccanismi è legato al rilascio di cortisolo, l' ormone dello stress , che può aumentare i livelli di lipidi nel sangue.

Il colesterolo è una sostanza cerosa presente nel sangue . Il corpo ha bisogno del colesterolo per costruire cellule sane, ma livelli elevati di colesterolo possono aumentare il rischio di malattie cardiache .

Alcuni studi

Secondo una ricerca pubblicata su Journal of Lipid Research, "Chronic social defeat stress disrupts regulation of lipid synthesis" lo stress costante dovuto alla sensazione di fallimento sociale disturba il modo in cui il corpo crea grassi.

Alcuni problemi mentali come il disturbo da stress post-traumatico e la depressione aumentano il rischio di malattie del cuore. Anche se non si sa esattamente come avvenga questo collegamento, si sa che alcuni di questi disturbi fanno sì che il corpo produca più grassi.

E' stato studiato come lo stress e i problemi con i grassi nel corpo siano collegati utilizzando topi esposti a uno stress costante da fallimento sociale. Dopo questo periodo, alcuni topi hanno mangiato cibo normale mentre altri hanno mangiato cibo ricco di grassi e colesterolo.

E' stato scoperto che la combinazione di stress costante e il cibo ricco di grassi ha causato problemi nella gestione dei grassi nel corpo dei topi. Questo ha portato a un aumento del colesterolo nel sangue e a un accumulo di grasso nel fegato. Sono stati anche notati cambiamenti nei geni nel fegato che controllano la produzione di grassi.

In sostanza, lo stress sociale sembra influenzare la produzione di grassi nel corpo, e questo può portare a problemi di salute legati al cuore.

Uno studio del 2002 sul British Medical Journal ha suggerito che lo stress lavorativo elevato potrebbe essere correlato all'aumento dei livelli totali di colesterolo nel sangue. Un altro studio del 2005 su Health Psychology ha indicato che lo stress potrebbe anche influenzare l'aumento delle LDL (lipoproteine a bassa densità), conosciute come colesterolo "cattivo", che trasportano il colesterolo ai tessuti.