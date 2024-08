Coma diabetico: quali sono i sintomi? Cause e cura

Fortunatamente, oggigiorno il coma diabetico costituisce raramente una causa di morte per i pazienti affetti da questa patologia. Tuttavia, è bene che non venga sottovalutato e, non appena compaiono sintomi sospetti, è fondamentale rivolgersi al medico o al più vicino centro ospedaliero, prima che il paziente vada incontro alla perdita di coscienza che caratterizza questa condizione.

Il coma diabetico rappresenta una delle complicazioni più gravi del diabete , che, se non adeguatamente trattata, può risultare addirittura fatale.

In questo articolo, pertanto, si tratterà solamente il coma diabetico inteso come conseguenza della chetoacidosi diabetica.

Tuttavia, questo impiego generico della dicitura "coma diabetico" non è del tutto esatto. Infatti, sarebbe più corretto parlare, rispettivamente, di:

Più nel dettaglio, spesso si afferma che il coma diabetico è una complicazione del diabete che può essere causata da ipoglicemia , sindrome iperglicemica-iperosmolare non chetosica o chetoacidosi diabetica.

Spesso, la dicitura "coma diabetico" viene impiegata in maniera generica per indicare diversi tipi di complicanze tipiche della malattia diabetica , caratterizzate da una perdita di coscienza protratta del paziente.

Cause

Alla luce di quanto appena detto, il coma diabetico si manifesta in caso di chetoacidosi diabetica, di cui rappresenta l'evoluzione. Non a caso, alcuni autori utilizzano la dicitura "coma diabetico" proprio come sinonimo di "chetoacidosi diabetica".

La chetoacidosi diabetica è essa stessa una complicanza del diabete (soprattutto del diabete mellito di tipo I, anche se, in alcuni casi può manifestarsi anche in pazienti affetti da diabete di tipo II) causata da un deficit assoluto di insulina.

A causa della mancanza d'insulina, il glucosio - benché presente nell'organismo e nel circolo ematico - non può entrare nelle cellule; di conseguenza, non può essere utilizzato.

Le cellule, pertanto, cercano di sopperire a questa mancanza sfruttando gli acidi grassi, dal cui metabolismo ricavano l'energia di cui necessitano.

Tuttavia, il metabolismo degli acidi grassi in assenza di adeguate quantità di glucosio nella cellula porta alla sintesi dei cosiddetti corpi chetonici.

Inoltre, allo stesso tempo - data la carenza di zucchero intracellulare - l'organismo produce paradossalmente ormoni che stimolano la secrezione di glucosio in circolo; ciò non fa altro che peggiorare l'iperglicemia già presente nel paziente, poiché, data la mancanza di insulina, il glucosio appena sintetizzato non riesce comunque ad arrivare a livello intracellulare.

L'insieme di questi fenomeni porta perciò all'insorgenza della chetoacidosi, quindi del coma diabetico.