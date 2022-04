Collutorio alla Clorexidina: cos'è, come si usa, effetti collaterali

All'interno di questi prodotti, la clorexidina è contenuta in forma di clorexidina gluconato o clorexidina digluconato in concentrazioni variabili, generalmente allo 0,12% oppure allo 0,2%.

I farmaci formulati come soluzioni per mucosa orale alla clorexidina possono essere considerati come facenti parte del gruppo dei collutori in quanto impiegati nello stesso modo.

In funzione del dispositivo medico o farmaco preso in considerazione e in funzione della quantità di clorexidina contenuta, le indicazioni possono essere diverse.

Avvertenze e Precauzioni

Cosa bisogna sapere prima di usare il collutorio alla Clorexidina? Macchia i denti?

Il collutorio alla clorexidina, naturalmente, è solo per uso esterno e NON deve essere ingerito.

Inoltre, il suo impiego deve essere fatto seguendo le istruzioni del medico e quelle riportate sul foglietto illustrativo del dispositivo medico o farmaco che si deve impiegare.

Altrettanto importante è sapere che la clorexidina potrebbe macchiare i denti, così come potrebbe causare la colorazione di apparecchi ortodontici, lingua, otturazioni e protesi. Generalmente, tali macchie non sono permanenti e molti collutori alla clorexidina vengono formulati in maniera tale da ridurre il problema.

Per prevenire la colorazione dei denti può essere sufficiente l'utilizzo di un dentifricio comune. Tuttavia, è bene porre l'attenzione sul tipo di prodotto utilizzato in quanto alcuni ingredienti che possono essere contenuti nei dentifrici di uso comune (come, ad esempio, il sodio laurilsolfato) sono capaci di interferire con l'azione della clorexidina. Questo è il motivo per cui alcuni collutori che la contengono non andrebbero usati subito dopo aver utilizzato dentifrici che contengono simili ingredienti.

In questi casi, è possibile agire in due modi:

Detergere i denti con il dentifricio, sciacquare bene la bocca e attendere almeno 5-10 minuti prima di usare il collutorio alla clorexidina;

Utilizzare il dentifricio in momenti diversi, lontani da quelli in cui si usa il collutorio alla clorexidina.

Ad ogni modo, quelle sopra riportate sono solo indicazioni generali. Per capire come prevenire le macchie sui denti e come e quando utilizzare il dentifricio e il collutorio alla clorexidina, si consiglia di attenersi alle indicazioni fornite dal medico o dall'odontoiatra e alle indicazioni riportate sulla confezione o sul foglietto illustrativo del prodotto che si deve impiegare.