Collirio: A Cosa Serve, Tipologie, Quando e Come si Usa

Esistono anche colliri formualti come soluzioni oleose; tuttavia, oggigiorno sono prodotti ormai in disuso.

La soluzione o la sospensione che costituisce il collirio è racchiusa in contenitori monodose o multidose che consentono la fuoriuscita del prodotto in gocce, in maniera tale da permettere un'applicazione agevole.

Il collirio è una preparazione per uso oftalmico , generalmente a base acquosa, medicata o meno, che può essere utilizzata per trattare o alleviare disturbi o condizioni patologiche che interessano gli occhi , ma non solo.

Composizione e Caratteristiche

Com'è fatto un Collirio?

Come accennato, un collirio può essere costituito da una soluzione o da una sospensione di tipo acquoso. In quest'ultimo caso, le particelle sospese nel veicolo acquoso devono possedere dimensioni tali da non causare irritazione o lesioni degli estrati più esterni dell'occhio.

Tralasciando il veicolo acquoso, i componenti del collirio possono essere suddivisi in due macrogruppi: eccipienti e principi/ingredienti attivi.

Eccipienti

Gli eccipienti sono fondamentali per consentire la conservazione delle caratteristiche, della stabilità e della conservabilità della preparazione oftalmica nel tempo. Più nel dettaglio, gli eccipienti aggiunti ad un collirio possono essere utilizzati per: favorire la solubilità/sospensione del principio attivo nel veicolo acquoso; rendere la preparazione più viscosa; adeguare il pH della sostanza a quello dell'occhio; impedire la degradazione della formulazione e/o la contaminazione batterica (conservanti); mantenere la tonicità del prodotto; ecc.

Mantenimento dell'isotonia di un Collirio

In molti colliri acquosi è presente il cloruro di sodio come eccipiente. La sua funzione è quella di portare la tonicità della preparazione oftalmica a valori fisiologici e, più precisamente, ad una tonicità uguale al quella di una soluzione di cloruro di sodio allo 0,9% (la ben nota "soluzione fisiologica"), quindi ad una tonicità uguale a quella del fluido lacrimale e del plasma.

Mantenimento del pH di un Collirio

Per quel che riguarda il pH della soluzione/sospensione oftalmica, in fase di formulazione è possibile addizionare alcuni sali che, esercitando un'azione tampone, sono in grado di mantenere il pH a valori ben precisi considerati ottimali. A questo proposito, si ricorda che il pH del fluido lacrimale è simile a quello del plasma e si aggira intorno ad un valore di 7,4. Purtroppo, però, non sempre è possibile mantenere il pH del collirio a questi valori. Per questo motivo, in linea generale, si cerca di realizzare condizioni di pH che consentano di avere la migliore stabilità e di mantenere l'efficacia della formulazione finale, ma che, allo stesso tempo, risultino il meno irritanti possibile per le mucose degli occhi.

Appare chairo, quindi, quanto sia importante la scelta degli eccipienti che dovranno essere selezionati accuratamente per evitare che interferiscano con l'azione del collirio e per evitare che provochino spiacevoli effetti collaterali come bruciore ed arrossamento.

Sostanze Attive

Le sostanze attive contenute all'interno di un collirio possono essere diverse e variare in funzione dell'effetto che si vuole venga esercitato dal prodotto finale.

Nei medicinali in forma di collirio saranno contenuti veri e propri principi attivi capaci di espletare un'azione farmacologica. In funzione del principio attivo contenuto, il collirio potrà essere acquistato liberamente (farmaci OTC o da banco, farmaci SOP o senza obbligo di prescrizione), oppure dietro presentazione di apposita ricetta medica (ripetibile, non ripetibile, ecc.).

Vi sono poi colliri non inquadrati come farmaci che possono contenere altre sostanze attive - come ad esempio, estratti vegetali - dotate di diverse porprietà, quali: proprietà antirossore, emollienti, lenitive, lubrificanti o idratanti.