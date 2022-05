Colangiocarcinoma: cause, sintomi e sopravvivenza

Anche quando è tempestivo, il trattamento del colangiocarcinoma ha un'efficacia limitata, per via dell'importante severità della neoplasia. Tra i diversi approcci terapeutici figurano: chirurgia, radioterapia e chemioterapia .

È importante tuttavia precisare che, nelle ultime decadi, nel Nord America, in Europa e in Australia, c'è stato un incremento non trascurabile del numero annuale di casi di colangiocarcinoma.

È perilare il colangiocarcinoma che si sviluppa nella regione ilare dei dotti extraepatici ; quest'ultima è l'area in cui i dotti biliari destro e sinistro in uscita dal fegato si uniscono a formare il dotto epatico comune . Sostanzialmente, è il colangiocarcinoma che si forma nei dotti biliari appena fuori dal fegato.

Esistono due tipologie principali di colangiocarcinoma: il colangiocarcinoma intraepatico (anche noto come tumore dei dotti intraepatici) e il colangiocarcinoma extraepatico (conosciuto anche come tumore dei dotti extraepatici).

Sono associate allo sviluppo di colangiocarcinoma le infezioni parassitarie ( parassitosi ) del fegato sostenute da Opistorchis viverrini o da Clonorchis sinensis. Opistorchiasi e clonorchiasi – cioè le parassitosi correlate rispettivamente ai patogeni suddetti – sono abbastanza rare nel Mondo, tranne in Asia, per la precisione in Paesi come Tailandia, Taiwan, Cina, Russia Orientale, Corea , Vietnam e Laos.

Tra le sostanze chimiche imputate di favorire la comparsa del colangiocarcinoma, figura in particolare il torotrasto , una particolare sospensione a base di diossido di torio, che prima della scoperta del suo potere cancerogeno (anni '30-'40 del Novecento), trovava impiego come mezzo di contrasto in diverse procedure di diagnostica ai raggi X .

La colangite sclerosante primaria è una grave malattia infiammatoria cronica, che causa dapprima una stenosi dei dotti biliari intraepatici (cioè i dotti biliari che attraversano il fegato) e successivamente cirrosi epatica e insufficienza epatica . In base a quanto emerso dagli studi bioptici, la colangite sclerosante primaria sarebbe il più rilevante fattore di rischio per il colangiocarcinoma (la prevalenza del colangiocarcinoma nelle persone con colangite sclerosante primaria è superiore al 30%).

Nelle sue fasi più avanzate, il colangiocarcinoma è in grado di diffondere metastasi ; questo significa che, attraverso il sangue, la linfa o per contiguità, è capace di disseminare le proprie cellule tumorali in altri organi o tessuti del corpo umano (fegato, polmoni , cervello , ossa ecc.), causando in queste sede la formazione di neoplasie maligne secondarie

La presenza di ittero costituisce sempre un più che valido motivo per contattare con una certa premura il proprio medico curante o recarsi al più vicino centro ospedaliero, per accertamenti.

Quando raggiunge una determinate grandezza, il colangiocarcinoma blocca il flusso della bile lungo le vie biliari; ciò fa sì che la bile risalga in direzione del fegato (che è l'organo da cui proviene) e che le sostanze in essa contenute passino nel sangue (rendendosi così protagoniste di un fenomeno del tutto anomalo e non fisiologico).

Gli esami di diagnostica per immagini permettono di rintracciare la massa tumorale che rappresenta il colangiocarcinoma e di stabilirne sede e dimensioni. Nell'elenco degli esami di diagnostica per immagini utili allo studio di un colangiocarcinoma, figurano:

In caso di sospetto colangiocarcinoma, sono previsti esami del sangue per la valutazione di:

In genere, l'iter diagnostico inizia dall' anamnesi e dall' esame obiettivo . Quindi prosegue con analisi del sangue e la diagnostica per immagini . Infine, termina con la biopsia tumorale .

Terapia

Come si cura il Colangiocarcinoma?

Il trattamento del colangiocarcinoma varia in funzione di fattori quali:

Stadio e grado di malignità del tumore (quindi, dimensioni della massa tumorale, presenza di metastasi, avanzamento della malattia ecc.);

Posizione del tumore;

Stato di salute generale del paziente.

Attualmente, esistono almeno tre approcci terapeutici:

Standard, basato su chirurgia, radioterapia e/o chemioterapia;

Palliativo, che comprende stenting biliare e drenaggio biliare tramite bypass;

Innovativo, per il quale sono in corso trials clinici, che include trapianto di fegato, immunoterapia e terapia mirata.

La scelta dell'approccio varia da paziente a paziente, in base alle valutazioni mediche.

Chirurgia

La chirurgia si basa sull'intervento di rimozione del tumore.

La rimozione chirurgica del colangiocarcinoma rappresenta il trattamento più efficace ai fini della guarigione; purtroppo, però, è applicabile e può risultare efficace soltanto quando il tumore possiede dimensioni ridotte o, comunque, ha intaccato soltanto e in modo lieve gli organi e i linfonodi limitrofi.

L'intervento di rimozione chirurgica di un colangiocarcinoma può prevedere:

Asportazione del dotto biliare sede della neoplasia , seguito dalla riconnessione dei monconi risultanti, in modo da ricostituire la continuità delle vie biliari.

Sfruttabile soltanto quando il tumore è di piccole dimensioni, questo tipo di intervento è minimamente invasivo;

, seguito dalla riconnessione dei monconi risultanti, in modo da ricostituire la continuità delle vie biliari. Sfruttabile soltanto quando il tumore è di piccole dimensioni, questo tipo di intervento è minimamente invasivo; Asportazione del dotto biliare che ospita il tumore e della porzione di fegato in cui il tumore si è diffuso ( epatectomia parziale ). Anche in questo caso, il chirurgo operante deve provvedere a ristabilire la continuità delle vie biliari rimanenti;

). Anche in questo caso, il chirurgo operante deve provvedere a ristabilire la continuità delle vie biliari rimanenti; Asportazione dei dotti biliari, il tratto di duodeno connesso allo stomacoe ai dotti biliari (C duodenale), la porzione di stomaco unita alla C duodenale, il pancreas, la cistifellea e i linfonodi regionali (cioè i linfonodi situati in prossimità di questi organi).

Nota come procedura di Whipple, questa operazione così invasiva è riservata ai casi di colangiocarcinoma grave che, tuttavia, possono ancora giovare dei benefici della chirurgia.

Radioterapia

La radioterapia prevede l'esposizione della massa tumorale a una certa dose di radiazioni ionizzanti ad alta energia (raggi X), le quali hanno lo scopo di distruggere le cellule neoplastiche.

In caso di colangiocarcinoma, la radioterapia può rappresentare:

Una forma di trattamento post-chirurgico ( radioterapia adiuvante ). Lo scopo della radioterapia adiuvante è distruggere con i raggi X le cellule tumorali, che l'intervento chirurgico non ha rimosso.

). Lo scopo della radioterapia adiuvante è distruggere con i raggi X le cellule tumorali, che l'intervento chirurgico non ha rimosso. Una forma di trattamento alternativo alla chirurgia, quando quest'ultima è impraticabile a causa di un tumore in fase avanzata. Di norma, in questi frangenti, la radioterapia riveste il ruolo di terapia sintomatica, volta ad alleggerire le sofferenze del paziente.

Curiosità Il colangiocarcinoma è un tumore maligno curabile con una forma particolare di radioterapia, nota come brachiterapia o radioterapia interna.

Chemioterapia

La chemioterapia consiste nella somministrazione di farmaci in grado di uccidere le cellule in rapida crescita, tra cui anche quelle tumorali.

In presenza di colangiocarcinoma, la chemioterapia può costituire:

Una forma di trattamento post-chirurgico (chemioterapia adiuvante). Lo scopo è lo stesso della radioterapia adiuvante: distruggere le cellule tumorali non eliminate con la chirurgia;

Una forma di trattamento alternativo alla chirurgia, quando quest'ultima non è applicabile a causa di un tumore in fase avanzata. In genere, in tali circostanze, la chemioterapia serve ad alleviare i sintomi di una condizione patologica ormai incurabile.

Cure palliative per il Colangiocarcinoma

Stenting biliare

Lo stenting biliare è l'operazione chirurgica che permette di eliminare un restringimento o un "blocco" in un dotto biliare, attraverso l'inserimento in quest'ultimo di un tubicino di plastica, metallo o altro materiale speciale. Lo scopo di tale operazione è ristabilire, almeno in parte, il flusso della bile all'interno dei dotti biliari.

In caso di colangiocarcinoma, lo stenting biliare trova impiego come trattamento sintomatico, quando il tumore è in fase avanzata e non asportabile chirurgicamente.

Drenaggio biliare attraverso bypass

Il drenaggio biliare attraverso bypass è l'intervento chirurgico che permette di aggirare un ostacolo o un blocco all'interno dei dotti biliari, mediante la creazione di una via alternativa.

Lo scopo del drenaggio biliare attraverso bypass è, chiaramente, ristabilire lo scarico della bile nel duodeno.

In caso di colangiocarcinoma, il drenaggio biliare attraverso bypass ha le stesse indicazioni dello stenting biliare: rappresenta un trattamento sintomatico, impiegato quando il tumore è in fase avanzata e non rimovibile mediante chirurgia.