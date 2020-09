Coito interrotto: definizione Il coito interrotto è un metodo contraccettivo naturale che consiste nell'immediata e tempestiva interruzione del rapporto sessuale qualche istante prima dell'eiaculazione. Nel tentativo di evitare la fecondazione, il coito interrotto prevede dunque il ritiro del pene dalla vagina poco prima dell'amplesso: durante questi istanti, l'uomo deve preoccuparsi di dirigere l'eiaculato lontano dai genitali esterni della donna.

Teoricamente, il coito interrotto costituisce una metodica contraccettiva infallibile. Tuttavia, nella pratica non è propriamente così.

Il coito interrotto si rivela, infatti, una metodica sessuale altamente rischiosa che, solo in apparenza, risulta sicura. In realtà, infatti, né un perfetto autocontrollo dell'uomo, né tantomeno la sua esperienza in ambito sessuale, sono sufficienti per prevenire la fecondazione. Non è raro che, prima dell'eiaculazione vera e propria, una piccola quantità di liquido seminale possa inconsapevolmente fuoriuscire, dunque raggiungere e fecondare - suo malgrado - l'ovulo.

Perchè utilizzarlo? L'inesperienza e l'irresponsabilità di una coppia non sono scusanti accettabili per scegliere il coito interrotto come pratica anticoncezionale di prima scelta.

Ad ogni modo, il coito interrotto viene generalmente praticato per svariati motivi: Aumento della sensibilità durante il rapporto: il preservativo può lievemente ridurre il piacere perché limita le percezioni sensitive genitali (soprattutto maschili)

Praticità d'utilizzo: il coito interrotto non necessita di preparazione o "addestramento"

Il coito interrotto non provoca gli effetti collaterali tipici dei contraccettivi ormonali (alterazione dell'umore, nausea, turgore mammario, secchezza vaginale, calo della libido ecc.)

Costo economico zero

Non necessita di prescrizione medica

Il coito interrotto non innesca allergie al lattice o ad eccipienti (tipiche reazioni avverse derivate dall'utilizzo, rispettivamente, di preservativo e pillola anticoncezionale)

Svantaggi Per molte coppie, il coito interrotto interferisce con il piacere e l'intensità dell'amplesso, dato che il rapporto dev'essere arrestato bruscamente dall'uomo. Per la medesima ragione, il coito interrotto può essere percepito come frustrante e poco gradito, sia dalla donna che dall'uomo stesso.

Per il maschio, questo metodo "contraccettivo" richiede un'ottima padronanza del proprio corpo, allo scopo d'interrompere il rapporto al momento opportuno.

Inoltre, non dev'essere tralasciata un'ulteriore e fondamentale puntualizzazione. Dopo un primo rapporto sessuale - in cui viene eseguita la pratica del coito interrotto - è possibile che alcuni spermatozoi rimangano incastonati nell'uretra. In assenza di un'igiene intima accurata, un contatto sessuale immediatamente successivo può esporre ancor più la partner al rischio di gravidanza.