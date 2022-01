Coaching digitale: come può migliorare il benessere dei lavoratori

Il lavoro occupa buona parte della giornata e, affinché venga svolto al meglio e sia quindi vantaggioso per dipendenti e aziende, è fondamentale che sia percepito come un momento positivo della nostra vita e fonte di soddisfazione . Perché ciò si verifichi, un grande aiuto può arrivare dal coaching, che negli ultimi anni ha assunto sempre più spesso una forma digitale.

Cosa si intende per benessere lavorativo

Dare una definizione di benessere non è semplice ma una delle tante possibili potrebbe essere la capacità di giudicare positivamente la propria vita e sentirsi sereni e appagati.

Per renderlo possibile è fondamentale che ogni aspetto sia in linea o per lo meno che le azioni che si compiono per molte ore consecutive nel corso della giornata siano veicolo di emozioni positive e non negative.

Tra le attività più impattanti c'è sicuramente il lavoro, che se sviluppato in un ambiente positivo e stimolante genera vantaggi per azienda e dipendenti. Il benessere di questi ultimi è quindi un fattore importantissimo nel determinare l'efficacia a lungo termine di un'organizzazione e per questa ragione è fondamentale che i responsabili delle risorse umane si assicurino che i propri collaboratori siano coinvolti, in salute e soddisfatti sul lavoro.

Perché è fondamentale preservarlo

Negli ultimi anni sono sempre più i soggetti che manifestano una forma di malessere legata alla propria situazione lavorativa, arrivando in molti casi a trovarsi a gestire un vero e proprio burnout, ovvero uno stress eccessivo da lavoro che determina un logorio psicofisico ed emotivo.

Questo scenario un tempo sottovalutato, è oggi invece preso seriamente in considerazione dalle persone, soprattutto se svolgono un lavoro dipendente che impedisce loro di gestire in autonomia tempi e consegne.

Per questo, quando si mettono alla ricerca di un impiego, molte sono interessate a lavorare per un'azienda che valuti questo aspetto come prioritario e offra iniziative di wellbeing.

Quelle che lo fanno dimostrano di tenere alla salute dei propri dipendenti ma non solo. In questo modo, infatti, si rendono molto più attrattive verso l'esterno e salvaguardano la loro attività, visto che burnout in molti casi significa anche diminuzione della produttività.