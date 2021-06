Generalità Che cos'è il Clortalidone e Caratteristiche generali Il clortalidone è un principio appartenente al gruppo dei farmaci diuretici impiegato nel trattamento di ipertensione e ritenzione di liquidi generalmente di natura patologica. Shutterstock Clortalidone - Struttura Chimica Più precisamente, il clortalidone è un diuretico benzotiazidico disponibile in diversi medicinali - spesso in associazione ad atenololo (un beta-bloccante) - per uso orale. Tali medicinali, per essere dispensati, richiederebbero la presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente a seconda dei casi (per alcuni medicinali è necessario corrispondere un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Clortalidone Atenigron® (in associazione ad atenololo)

Clorano® (in associazione ad atenololo)

Eupres® (in associazione ad atenololo)

Eupres Mite® (in associazione ad atenololo)

Igroseles® (in associazione ad atenololo)

Igroton®

Target® (in associazione ad atenololo)

Tenoretic® (in associazione ad atenololo) Nota: in quest'articolo ci occuperemo delle caratteristiche del solo clortalidone e non del clortalidone associato ad atenololo.

A Cosa Serve Quando si Usa il Clortalidone e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'impiego del clortalidone è indicato per: Ridurre la pressione sanguigna quando questa è eccessivamente alta;

Ridurre la ritenzione di liquidi che può manifestarsi in seguito a patologie cardiache, epatiche o renali;

Ridurre la ritenzione di liquidi in presenza di altre condizioni cliniche.

Come Agisce Come Funziona il Clortalidone e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il clortalidone è un diuretico benzotiazidico farmacologicamente e chimicamente correlato ai diuretici tiazidici con lunga durata d'azione. Analogamente agli altri diuretici tiazidici, il clortalidone espleta la sua azione a livello del tubulo renale distale dove inibisce il riassorbimento di NaCl mediante l'antagonizzazione del cotrasportatore di Na⁺/Cl⁻, promuovendo il riassorbimento di ioni calcio (Ca²⁺). L'aumento del passaggio di ioni sodio e acqua a livello del tratto corticale del tubulo collettore e/o l'aumentata della velocità di flusso inducono un aumento della secrezione e dell'escrezione di ioni potassio (K⁺) e ioni idrogeno (H⁺). L'effetto diuretico del clortalidone si instaura in 2-3 ore, raggiunge il picco massimo dopo 4-24 ore e si mantiene fino a 2-3 giorni. La diuresi indotta dai diuretici tiazidici comporta un'iniziale diminuzione del volume plasmatico, della gittata cardiaca e della pressione sistemica. Il sistema renina-angiotensina-aldosterone può attivarsi. In soggetti ipertesi, grazie al suo meccanismo d'azione, il clortalidone può ridurre moderatamente la pressione. L'effetto ipotensivo può mantenersi in seguito a somministrazione continua, probabilmente per via della caduta delle resistenze periferiche. Sempre in caso di somministrazione continua, la gittata cardiaca ritorna ai valori iniziali pre-trattamento, mentre il volume plasmatico resta ridotto e l'attività della renina circolante può essere aumentata. Tuttavia, va precisato che il trattamento in associazione ad altri farmaci antipertensivi potenzia gli effetti sulla riduzione della pressione. Pertanto, nei pazienti che non rispondono adeguatamente alla monoterapia con clortalidone, è possibile intraprendere quest'approccio terapeutico.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Clortalidone e in Quali Dosi? Il clortalidone è disponibile in forma di compresse per uso orale. Il medico stabilirà la dose più bassa possibile per ottenere l'effetto terapeutico desiderato. Solitamente, il trattamento inizia con una dose di 12,5 mg di clortalidone al giorno che può poi essere gradualmente aumentata dal medico fino al raggiungimento del dosaggio ottimale per ciascun paziente. Le compresse vanno assunte con del liquido durante i pasti, preferibilmente al mattino. Si raccomanda di non superare la dose di 50 mg di clortalidone al giorno. Se non si dovesse ottenere l'effetto desiderato, il medico può aggiungere un altro farmaco al trattamento con clortalidone (terapia di associazione). Nei pazienti anziani e nei pazienti con insufficienza renale lieve il medico può decidere di abbassare la dose abitualmente somministrata.

Gravidanza e Allattamento Il Clortalidone può essere utilizzato durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Il clortalidone non deve essere utilizzato dalle donne in gravidanza e dalle donne che stanno pianificando una gravidanza. Qualora durante il trattamento con clortalidone ci si accorga di essere incinta, è necessario informarne immediatamente il medico. Il clortalidone non deve essere utilizzato nemmeno dalle madri che allattano al seno, in quanto il principio attivo viene escreto nel latte materno e potrebbe causare danni al bambino.