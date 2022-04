Che cos'è la Clorexidina?

La clorexidina è una sostanza di sintesi ad azione disinfettante che possiede un ampio spettro d'azione contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi ed è efficace anche contro alcuni virus e funghi.

Dal punto di vista chimico, la clorexidina è una biguanide cationica scarsamente solubile in acqua. Per questo motivo, la sostanza deve essere associata a idonei ioni negativi (anioni) che ne permettano la solubilizzazione in acqua. In campo medico-farmaceutico si utilizza soprattutto lo ione gluconato (anione dell'acido gluconico). Non a caso, nella maggioranza dei farmaci, la clorexidina si trova in forma di clorexidina gluconato o di clorexidina digluconato.

Shutterstock Clorexidina - Struttura Chimica

La clorexidina è contenuta all'interno di numerosi farmaci, sia da sola che in associazione ad altri principi attivi che ne coadiuvano l'azione. Tuttavia, in questo articolo ci occuperemo principalmente delle caratteristiche della sola clorexidina e non della clorexidina associata ad altri principi attivi.

La maggior parte dei farmaci a base di clorexidina è liberamente acquistabile senza ricetta medica (farmaci da banco - OTC); tuttavia, prima di ricorrere al loro impiego si raccomanda di leggerne con attenzione il foglietto illustrativo e di chiedere consiglio al proprio medico.

Esempi di Farmaci, Parafarmaci e Dispositivi Medici che contengono Clorexidina