Cloramina - Tosilcloramide Sodica: Cos'è e A Cosa Serve?

Generalità Che cos'è la Cloramina e Caratteristiche generali La cloramina - o meglio, cloramina T, anche nota come tosilcloramide sodica - è un composto avente azione disinfettante. Shutterstock Cloramina T - Struttura Chimica La cloramina è presente all'interno di diversi farmaci da banco (OTC) in forma di soluzione cutanea oppure di polvere solubile per uso esterno. Essendo questi farmaci da banco, sono classificati come farmaci di fascia C, pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino. Esempi di Medicinali contenenti Cloramina Euclorina®

Steridrolo® Nota : la cloramina costituisce anche l'ingrediente di dispositivi medici che possono essere impiegati per l'igiene intima esterna.

A Cosa Serve? Quando si Usa la Cloramina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? In funzione della sua concentrazione, la cloramina può essere utilizzata per: La disinfezione della cute lesa (come la disinfezione di ferite da punta e da taglio, escoriazioni, abrasioni, ustioni, ecc.);

La disinfezione di piaghe infette, ascessi, foruncoli, paterecci, vescicole, ulcere cutanee;

La disinfezione dei genitali esterni, in particolare, ma non solo, durante il puerperio e dopo il parto;

La profilassi pre- e post-operatoria nella chirurgia generale e in ginecologia;

Pediluvi disinfettanti;

La disinfezione della cute prima delle iniezioni;

L'igiene generale del corpo e la disinfezione della cute integra. Nota : per conoscere le indicazioni dei prodotti a base di cloramina, leggerne il foglietto illustrativo.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Cloramina L'impiego della cloramina e dei farmaci che la contengono deve avvenire solo per brevi periodi di tempo. L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in simili casi, interrompere l'uso dei farmaci a base di cloramina e consultare il medico. Inoltre, è bene ricordare che i prodotti a base di cloramina sono solo per uso esterno, NON devono entrare in contatto con gli occhi e NON devono essere ingeriti. L'ingestione accidentale può causare gravi effetti e può talvolta essere fatale. In caso di ingestione accidentale è necessario contattare immediatamente il medico o recarsi nel più vicino ospedale. Può essere utile indurre il vomito. Ad ogni modo, è indispensabile contattare subito i soccorsi sanitari.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Cloramina e Altri Farmaci Quando si usa al cloramina, è necessario evitare l'impiego di altri antisettici o detergenti. Ad ogni modo, prima di iniziare ad utilizzare medicinali contenenti cloramina è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo.

Effetti Collaterali Quali Effetti Indesiderati può causare la Cloramina? La cloramina, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto. È possibile, ad esempio, che si manifestino casi di intolleranza con comparsa di irritazione o bruciore. Tali effetti, tuttavia, sono solitamente transitori e non richiedono una modifica del trattamento. Ad ogni modo, in caso di comparsa di qualsiasi effetto indesiderato, rivolgersi subito al medico.

Meccanismo d'Azione Come Funziona la Cloramina e Come Agisce? La cloramina è un derivato organico del cloro avente attività battericida (efficace sia verso batteri Gram-positivi che batteri Gram-negativi), fungicida, virucida e amebicida, cui si aggiunge anche un effetto sporicida che viene tuttavia esercitato solo a concentrazioni elevate e per tempi di contatto prolungati. L'attività battericida è riconducibile all'azione ossidante della cloramina. La cloramina è facilmente solubile in acqua e presenta anche un'elevata azione detergente.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Cloramina e in Quali Dosi? La cloramina è disponibile in forma di soluzione cutanea pronta all'uso, oppure in forma di polvere solubile da disciogliere preventivamente in acqua. Per il corretto modo d'uso (come applicare la soluzione cutanea, come utilizzarla per effettuare dei lavaggi, come e in quanta acqua sciogliere la polvere solubile) leggere il foglietto illustrativo del prodotto che si vuole impiegare. In caso di dubbi, consultare il medico o il farmacista. Non superare mai le dosi riportate sul foglietto illustrativo del farmaco a base di cloramina che si deve utilizzare.

Gravidanza e Allattamento La Cloramina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono chiedere il consiglio del medico prima di utilizzare la cloramina.