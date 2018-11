Effetti Collaterali Causati dall'Assunzione del Clopidogrel

Come qualsiasi altro principio attivo, anche il clopidogrel può causare effetti collaterali in seguito alla sua assunzione, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nel medesimo modo. Difatti, ciascun individuo reagisce in maniera soggettiva all'assunzione del principio attivo. Ad ogni modo, di seguito verranno elencati i principali effetti collaterali che potrebbero manifestarsi durante la terapia a base di clopidogrel.

Sanguinamenti ed emorragie

Il trattamento con clopidogrel potrebbe provocare sanguinamenti ed emorragie a carico di diversi organi e tessuti. Più nel dettaglio, si potrebbe assistere alla comparsa di:

Disturbi del sangue e del sistema emolinfopoietico

Il trattamento con clopidogrel potrebbe causare la comparsa di:

Disturbi cardiovascolari

L'assunzione di clopidogrel potrebbe favorire l'insorgenza di:

Ematomi;

Ipotensione;

Vasculite;

Sindrome di Kounis.

Disturbi del sistema nervoso

La terapia a base di clopidogrel poterebbe provocare capogiri, mal di testa, disgeusia e parestesie.

Disturbi del tratto gastrointestinale

Il trattamento con clopidogrel potrebbe causare:

Disturbi dei polmoni e delle vie aeree

La terapia a base di clopidogrel potrebbe favorire l'insorgenza di broncospasmo, polmonite interstiziale o polmonite eosinofila.

Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo

Durante il trattamento con clopidogrel potrebbero insorgere:

Altri effetti collaterali

Altri effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito all'assunzione del clopidogrel consistono in:

Sovradosaggio

L'assunzione di dosi eccessive di clopidogrel può favorire la comparsa di sanguinamenti e conseguenti complicazioni emorragiche. Pertanto, in caso di sovradosaggio da clopidogrel - accertato o presunto - è necessario contattare subito il medico o recarsi nel più vicino pronto soccorso portando con sé la confezione della specialità medicinale assunta. Al momento, non esistono antidoti specifici per il sovradosaggio da clopidogrel, il trattamento perciò è generalmente sintomatico e di supporto.