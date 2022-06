Generalità Il clopidogrel è un principio attivo antiaggregante piastrinico utilizzato per prevenire la formazione di trombi. Shutterstock Clopidogrel - Struttura Chimica Dal punto di vista chimico, il clopidogrel appartiene alla famiglia delle tienopiridine. Si tratta di un principio attivo che, per svolgere la sua azione terapeutica, deve essere somministrato per via orale. Tuttavia, è doveroso precisare che il clopidogrel è capace di inibire l'aggregazione piastrinica solo dopo la trasformazione nel suo metabolita attivo operata dagli enzimi del citocromo P450 (CYP450). In altre parole, il clopidogrel è un profarmaco che, per espletare la sua attività, deve essere preventivamente metabolizzato dall'organismo. Esempi di Specialità Medicinali contenenti Clopidogrel Averelix®

Avvertenze e precauzioni Cosa sapere prima di assumere il Clopidorgel Prima di iniziare la terapia a base di clopidogrel è necessario informare il medico se ci si trova in una o più delle seguenti condizioni: Si è esposti ad un elevato rischio di sanguinamento od emorragia causato, ad esempio, da: Presenza di ulcere gastrointestinali; Presenza di malattie o disturbi del sangue che possono predisporre al sanguinamento; Presenza di ferite recenti di grado severo; Ci si deve sottoporre, o ci si è appena sottoposti, ad un intervento chirurgico (inclusi gli interventi chirurgici odontoiatrici);

causato, ad esempio, da: Si è verificato un ictus ischemico negli ultimi sette giorni;

Si soffre di patologie epatiche e/o renali;

Si sono sviluppate reazioni allergiche in seguito all'assunzione di altri antiaggreganti piastrinici o di anticoagulanti orali. In qualsiasi caso, a scopo precauzionale, prima di assumere medicinali a base di clopidogrel, è sempre bene informare il medico delle proprie condizioni di salute e dell'eventuale presenza di qualsivoglia tipo di disturbo o malattia. Inoltre, il medico deve essere immediatamente contattato e informato se durante il trattamento con clopidogrel ci si trova in una o più delle seguenti situazioni: Comparsa di sintomi come contusioni, febbre e affaticamento, poiché potrebbe trattarsi di porpora trombotica trombocitopenica (possibile effetto collaterale del trattamento con clopidogrel);

Se ci si ferisce gravemente, poiché il rischio di emorragia aumenta;

Se ci si deve sottoporre ad interventi chirurgici di qualsiasi tipo (anche in regime ambulatoriale). Nota Bene L'assunzione di clopidogrel potrebbe portare all'insorgenza di effetti collaterali in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e/o di utilizzare macchinari, pertanto, si raccomanda cautela.

Come agisce Meccanismo d'azione del Clopidogrel: come funziona? Come accennato, il clopidogrel è un profarmaco che, per espletare la sua azione terapeutica, deve essere preventivamente convertito nel suo metabolita attivo. Tale conversione avviene in seguito a metabolismo da parte degli enzimi del citocromo P450 (CYP450). Il metabolita attivo del clopidogrel così ottenuto è in grado di inibire in maniera selettiva e irreversibile il legame dell'adenosina difosfato (ADP) con il recettore P2Y12 presente a livello piastrinico. Quando tale recettore viene attivato dal legame con il substrato endogeno ADP, infatti, l'aggregazione delle piastrine viene favorita. Attraverso l'inibizione del legame fra ADP e recettore P2Y12, pertanto, il metabolita attivo del clopidogrel è capace di esercitare un'azione antiaggregante piastrinica. Lo sapevi che… Dal momento che l'azione antiaggregante è dovuta al metabolita attivo del clopidogrel la cui formazione dipende dall'attività del CYP450, è possibile che non tutti i pazienti raggiungano un adeguato livello di inibizione dell'aggregazione piastrinica. Difatti, alcuni enzimi contenuti nel citocromo P450 sono polimorfi o possono essere soggetti a inibizione da sostanze, prodotti naturali o altri medicinali assunti dal paziente. Per questa ragione, è sempre bene comunicare al medico quali medicinali o prodotti naturali si stanno assumendo o sono stati recentemente assunti.

Dosaggio e modo d'uso Come si assume il Clopidogrel Il clopidogrel è disponibile in forma di compresse da assumere per via orale. Tali compresse devono essere deglutite intere con l'ausilio di un po' d'acqua, preferibilmente ogni giorno alla stessa ora, durante o lontano dai pasti. Generalmente, la dose di clopidogrel raccomandata è di 75 mg al giorno. In caso di angina instabile o attacco cardiaco, la dose iniziale può essere aumentata fino a 300 mg di principio attivo al dì, da assumersi in dose unica, oppure in quattro dosi frazionate da 75 mg ciascuna. Dopodiché, la dose può essere diminuita a 75 mg di clopidogrel al giorno. Ad ogni modo, quanto sopra riportato ha un fine puramente illustrativo . La quantità esatta di clopidogrel che ciascun paziente dovrà assumere verrà stabilita dal medico su base individuale. Questa figura sanitaria, inoltre, deciderà anche la durata del trattamento . Nota Bene Se ci si dimentica di assumere una dose di clopidogrel allo stesso orario del giorno, questa può essere assunta purché non siano trascorse più di 12 ore dall'orario di assunzione abituale. Nel caso in cui siano trascorse più di 12 ore, invece, si deve procedere con l'assunzione della dose successiva e NON si deve assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza.

Uso in gravidanza e allattamento Il Clopidogrel può essere utilizzato dalle gestanti e dalle madri che allattano al seno? L'utilizzo del clopidogrel non è raccomandato durante la gestazione e tantomeno durante l'allattamento al seno. Pertanto, qualora si renda necessaria una terapia a base del suddetto principio attivo, le donne in gravidanza (accertata o sospetta) e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della propria situazione.