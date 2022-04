A Cosa Serve

Indicazioni Terapeutiche della Clonidina: quando può essere usata?

La clonidina somministrata per via orale e per via transdermica è indicata nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa.

La clonidina somministrata per via parenterale, invece, è indicata nel trattamento delle crisi ipertensive e nei casi in cui non sia temporaneamente possibile somministrare il farmaco per via orale, oppure quando la somministrazione per bocca non si è dimostrata abbastanza efficace. In qualsiasi caso, la via parenterale è riservata ai pazienti ospedalizzati.