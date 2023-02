Che cos'è il Clobetasolo? Il clobetasolo è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci corticosteroidi che viene utilizzato per il trattamento di alcune patologie dermatologiche. Disponibile all'interno di diversi medicinali realizzati in differenti forme farmaceutiche (ma tutte per uso cutaneo), il clobetasolo può essere acquistato solo dietro presentazione di ricetta medica. Più precisamente, i medicinali che lo contengono possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). Esempi di medicinali contenenti Clobetasolo Clobecare®

Clobesol®

Clobetasolo Isdin®

Etrivex®

Clobetasolo - Struttura chimica

A cosa serve il Clobetasolo? Il clobetasolo in forma di shampoo , soluzione cutanea e schiuma cutanea è indicato nel trattamento della psoriasi del cuoio capelluto. Il clobetasolo in forma di crema e unguento dermatologici , invece, trova impiego nel trattamento di: Psoriasi;

Eczema che si ripresenta;

Lichen planus;

Lupus eritematoso discoide;

Problemi cutanei che non rispondono in maniera soddisfacente al trattamento con corticosteroidi meno attivi.

Avvertenze e precauzioni Cosa è bene sapere prima di iniziare un trattamento con Clobetasolo Quando si deve utilizzare il clobetasolo in forma di shampoo , è opportuno sapere che: Lo shampoo deve essere applicato solo sul cuoio capelluto e non in altre aree del corpo;

Lo shampoo al clobetasolo non deve essere utilizzato come se fosse un normale shampoo, ma deve essere usato seguendo le corrette modalità d'uso come si fa con qualsiasi altro medicinale;

Durante l'uso dello shampoo, non occludere l'area che si sta trattando (ad esempio, con la cuffia da doccia), in quanto ciò potrebbe far sì che il clobetasolo venga assorbito attraverso la pelle e possa compromettere la funzione di altri organi;

È necessario evitare il contatto con viso, occhi, palpebre, ascelle, zona genitale e pelle screpolata. Se ciò dovesse verificarsi, sciacquare immediatamente con acqua;

Se non si notano miglioramenti nella psoriasi del cuoio capelluto, il medico deve essere evitato. Per quel che concerne l'uso di clobetasolo in forma di soluzione e schiuma cutanee , invece, è importante sapere che: Questi prodotti non devono essere usati per trattamenti a lungo termine e non devono essere applicati su aree estese;

Non si devono impiegare bendaggi occlusivi in corrispondenza delle aree trattate;

È necessario informare subito il medico se: Non si notano miglioramenti dopo un breve periodo di trattamento; Insorgono infezioni; Si manifestano problemi epatici; Si manifestano problemi della vista (il clobetasolo potrebbe favorire lo sviluppo di cataratta); Si è affetti da diabete mellito, poiché i livelli di zucchero nel sangue possono essere influenzati dal clobetasolo.

Infine, per quel che riguarda l'uso di unguento o crema a base di clobetasolo , è bene sapere che: Prima dell'utilizzo del farmaco, il medico va informato se si sono manifestate precedenti reazioni allergiche con l'uso di altri farmaci corticosteroidi;

È necessario informare il medico se si soffre di disturbi epatici e/o renali;

Bisogna evitare l'uso di bendaggi occlusivi;

Bisogna evitare di applicare i prodotti su cute lesa o ulcerata;

Bisogna evitare di applicare il prodotto su aree troppo estese di cute;

È necessario evitare il contatto con gli occhi;

Durante l'uso del clobetasolo, il medico va subito informato se compaiono disturbi della vista. NOTA BENE In linea generale, l'uso del clobetasolo non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età. Per maggiori informazioni, rivolgersi al medico.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra il Clobetasolo e altri farmaci Il clobetasolo potrebbe interferire con l'azione di altri farmaci e viceversa, come ad esempio, alcuni antivirali e alcuni tipi di antifungini. Per questa ragione, prima di iniziare la terapia con clobetasolo in qualsiasi sua forma, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc.

Sovradosaggio da Clobetasolo In caso di utilizzo di dosi eccessive di clobetasolo in qualsiasi sua forma, è necessario contattare subito il medico e informarlo dell'accaduto. Questa figura sanitaria saprà fornire indicazioni su come comportarsi.

Come funziona? Clobetasolo meccanismo d'azione: come agisce? Il clobetasolo è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci corticosteroidi. È dotato di un importante potere antinfiammatorio, antipruriginoso e vasocostrittivo. Applicato sulla cute, si ritiene che il clobetasolo espleti la sua potente azione antinfiammatoria andando ad indurre le proteine che inibiscono la fosfolipasi A2, l'enzima che consente il rilascio dell'acido arachidonico dai fosfolipidi di membrana. Poiché l'acido arachidonico è il precursore di sostanze pro-infiammatorie (come alcuni tipi di prostaglandine e leucotrieni), bloccandone il rilascio, il clobetasolo determina un'azione antiflogistica.

Modo d'uso e posologia Come applicare il Clobetasolo? Le modalità d'uso del clobetasolo variano in funzione del medicinale, quindi in funzione della forma farmaceutica. Clobetasolo in forma di shampoo Lo shampoo a base di clobetasolo va applicato sul cuoio capelluto asciutto, avendo cura di ricoprire le aree interessate. La quantità di prodotto non deve essere eccessiva ma sufficiente a ricoprire il cuoio capelluto. Il prodotto va lasciato agire 15 minuti senza occludere; dopodiché, risciacquare e asciugare i capelli. Clobetasolo in forma di soluzione cutanea La soluzione cutanea a base di clobetasolo trova impiego nel trattamento della psoriasi del cuoio capelluto come lo shampoo. Per l'applicazione della soluzione, posizionare l'erogatore sull'area da trattare che dovrà essere pulita. Anche in questo caso, si deve utilizzare una piccola quantità di prodotto che sia sufficiente a trattare l'area interessata. Si percepirà una sensazione di freddo fin quando il liquido non si sarà asciugato. Clobetasolo in forma di schiuma cutanea Anche in questo caso, l'indicazione terapeutica è il trattamento della psoriasi del cuoio capelluto. Prima dell'uso, il contenitore sotto pressione contenente la schiuma va agitato bene, quindi capovolgerlo, erogare un piccolo quantitativo di prodotto direttamente sul cuoio capelluto e applicarlo in strato sottile sulle aree da trattare. Massaggiare fin quando la schiuma non sarà scomparsa e fino a completo assorbimento. Clobetasolo in forma di crema e unguento dermatologici Il medico deciderà se prescrivere la crema o l'unguento in funzione delle caratteristiche dell'area da trattare. Ad ogni modo, entrambi vanno applicati in uno strato sottile sufficiente a coprire l'area interessata. In qualsiasi caso, indipendentemente dalla forma farmaceutica impiegata, si raccomanda di attenersi alle indicazioni del medico e alle istruzioni riportate sul foglietto illustrativo per il corretto modo d'uso e la frequenza di utilizzo. Dopo l'applicazione del clobetasolo, lavare accuratamente le mani.

Uso in gravidanza e allattamento Il Clobetasolo può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Alcuni medicinali a base di clobetasolo sono espressamente controindicati in gravidanza e durante l'allattamento al seno. Qualora ci si trovi in queste condizioni, pertanto, è assolutamente necessario informarne il medico.