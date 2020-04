Generalità La cistite nei bambini è un disturbo di tipo infiammatorio che può manifestarsi sia nei bambini molto piccoli, sia nei bambini in età scolare. Tale disturbo è caratterizzato da un'infiammazione della parete vescicale, dovuta generalmente a un'infezione di tipo batterico.

Il principale battere responsabile dell'insorgenza della cistite nei bambini è l'Escherichia coli. Infatti, questo microorganismo costituisce la causa scatenante le infezioni delle vie urinarie in più del 75% dei casi. Ad ogni modo, la cistite può essere causata anche da altri microorganismi Gram-negativi (come, ad esempio, la Klebsiella pneumoniae) o da batteri Gram-positivi, quali alcuni tipi di streptococchi e di stafilococchi.

Epidemiologia La cistite - e più in generale le infezioni delle vie urinarie - possono colpire sia i lattanti, sia i bambini piccoli, sia i bambini in età scolare.

Come avviene nel caso degli adulti, anche nei pazienti pediatrici l'incidenza della cistite sembra essere maggiore negli individui di sesso femminile piuttosto che in quelli di sesso maschile, in particolar modo al superamento dei quattro anni di età.

Cause Come accennato, la cistite è un disturbo infiammatorio provocato da un'infezione batterica, sostenuta nella maggioranza dei casi da batteri Gram-negativi (come E. coli, K. Pneumoniae, ecc.), ma che talvolta può essere sostenuta anche da batteri Gram-positivi (come stafilococchi e streptococchi).

Le cause in grado di scatenare la suddetta infezione batterica possono essere di diversa origine e natura, e possono concorrere l'una con l'altra nell'eziologia di questo disturbo. Fra queste, ricordiamo: Anomalie nella funzionalità dell'apparato urinario;

Malformazioni e alterazioni nella struttura dell'apparato urinario, reni compresi;

Presenza di reflusso vescico-uretrale;

Diabete;

Ostruzioni delle vie urinarie;

Utilizzo di cateteri vescicali;

Abbassamento delle difese immunitarie;

Scarsa igiene intima;

Utilizzo di detergenti troppo aggressivi.

Diagnosi La diagnosi della cistite nei bambini viene effettuata solitamente attraverso l'analisi dei sintomi (che, nel caso in cui i bambini siano molto piccoli, verranno descritti dai genitori al medico) e attraverso l'analisi delle urine.

Il campione di urine deve essere prelevato con adeguate modalità e in seguito verrà sottoposto a esami specifici, volti a determinare la contaminazione batterica sia da un punto di vista quantitativo (in modo tale da verificare l'effettiva presenza di un'infezione), sia da un punto di vista qualitativo (in modo da poter attuare la strategia terapeutica più adatta per eradicare i microorganismi responsabili dell'infezione).