Cistite nei bambini: quali sono le cause? Sintomi e come si cura?

Cos'è la cistite nei bambini? La cistite nei bambini è un disturbo di tipo infiammatorio che colpisce la vescica e che può manifestarsi sia nei bambini molto piccoli, sia nei bambini in età scolare. L'infiammazione della parete vescicale che caratterizza la cistite è dovuta generalmente a un'infezione di tipo batterico. Il principale batterio responsabile dell'insorgenza della cistite nei bambini è l'Escherichia coli. Infatti, questo microorganismo costituisce la causa scatenante le infezioni delle vie urinarie in più del 75% dei casi. Ad ogni modo, la cistite può essere causata anche da altri microorganismi Gram-negativi (come, ad esempio, la Klebsiella pneumoniae) o da batteri Gram-positivi, quali alcuni tipi di streptococchi e di stafilococchi. La cistite - e più in generale le infezioni delle vie urinarie - possono colpire sia i lattanti, sia i bambini piccoli, sia i bambini in età scolare. Come avviene nel caso degli adulti, anche nei pazienti pediatrici l'incidenza della cistite sembra essere maggiore negli individui di sesso femminile piuttosto che in quelli di sesso maschile, in particolar modo al superamento dei quattro anni di età.

Cause e fattori di rischio Cosa provoca la cistite nei bambini? Come accennato, la cistite è un disturbo infiammatorio provocato da un'infezione batterica, sostenuta nella maggioranza dei casi da batteri Gram-negativi (come E. coli, K. pneumoniae, ecc.), ma che talvolta può essere sostenuta anche da batteri Gram-positivi (come stafilococchi e streptococchi). Le cause in grado di scatenare la suddetta infezione batterica possono essere di diversa origine e natura e possono concorrere l'una con l'altra nell'eziologia di questo disturbo. Fra queste, ricordiamo: Anomalie nella funzionalità dell'apparato urinario;

Malformazioni e alterazioni nella struttura dell'apparato urinario, reni compresi;

Presenza di reflusso vescico-uretrale;

Diabete;

Ostruzioni delle vie urinarie;

Utilizzo di cateteri vescicali;

Abbassamento delle difese immunitarie;

Scarsa igiene intima;

Utilizzo di detergenti troppo aggressivi.

Come si fa la diagnosi? La diagnosi della cistite nei bambini viene effettuata solitamente attraverso l'analisi dei sintomi (che, nel caso in cui i bambini siano molto piccoli, verranno descritti dai genitori al medico) e attraverso l'analisi delle urine. Il campione di urine deve essere prelevato con adeguate modalità e in seguito verrà sottoposto a esami specifici, volti a determinare la contaminazione batterica sia da un punto di vista quantitativo (in modo tale da verificare l'effettiva presenza di un'infezione), sia da un punto di vista qualitativo (in modo da poter attuare la strategia terapeutica più adatta per eradicare i microorganismi responsabili dell'infezione).

Come curare la cistite nei bambini? Solitamente, la cistite nei bambini è un disturbo che si risolve facilmente e piuttosto rapidamente seguendo la giusta terapia. Poiché questo disturbo è provocato da un'infezione batterica, il suo trattamento prevede la somministrazione di farmaci antibiotici.

Fra i principi attivi maggiormente impiegati per la cura della cistite nei bambini ricordiamo le penicilline - come l'amoxicillina e l'ampicillina - e le cefalosporine - come, ad esempio, la cefixima. Solitamente, si preferisce utilizzare questi farmaci per via orale, ma qualora ciò non fosse possibile, il medico può valutare di somministrare il farmaco per via parenterale. La dose di antibiotico da somministrare per la cura della cistite nei bambini varia in funzione del peso corporeo e dell'età del paziente. Pertanto, sarà il medico a stabilire - su base strettamente individuale - sia l'esatta posologia di medicinale, sia il tipo di farmaco antibiotico che ciascun bambino dovrà assumere. Nel caso in cui il bambino presenti anche febbre alta, il medico può decidere di somministrare farmaci antipiretici come il paracetamolo. Infine, nei casi più gravi, il medico potrebbe ritenere necessario il ricovero del bambino in ospedale, all'interno del quale verranno effettuati tutti gli esami del caso e verranno istituite le terapie farmacologiche più idonee.