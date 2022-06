Cisti di Tarlov: cosa sono? Cause, sintomi e cura

Le cisti di Tarlov - anche conosciute con il nome di cisti perineurali o cisti periradicolari - sono lesioni cistiche contenenti liquor cerebrospinale che si formano a livello della colonna vertebrale , in particolar modo in corrispondenza della zona sacrale .

In alcuni casi riportati in letteratura, invece, le cisti di Tarlov (non diagnosticate in precedenza) hanno manifestato la loro sintomatologia in seguito a traumi riportati a livello dell' area coccigea .

Ancora oggi, le cause responsabili della formazione delle cisti di Tarlov rimangono un mistero, benché le ipotesi effettuate in merito siano molte.

Vista l'importanza dei sintomi e delle cosneguenze finora elencate, appare chiaro come la presenza di cisti di Tarlov sintomatiche possa influire sullo stile di vita del paziente che subirà modifiche e adattamenti in funzione della malattia e della sua gravità.

Le cisti di Tarlov costituiscono una vera e propria patologia, che purtroppo è ancora poco conosciuta e non manifesta sintomi visibili che aiutino a prevederne, o comunque a individuarne, tempestivamente l'insorgenza. Difatti, nella maggior parte dei casi, le cisti di Tarlov vengono scoperte per caso durante l'esecuzione di esami effettuati per individuare altre patologie e, molto spesso, vengono definite come "reperti occasionali".

Trattamento

Come si curano le Cisti di Tarlov?

In presenza di cisti di Tarlov asintomatiche, di norma, non è necessario alcun tipo di trattamento. Nel caso in cui le cisti siano sintomatiche, invece, è necessario intervenire per conferire sollievo al paziente.

Il ricorso alla chirurgia per rimuovere le cisti non sempre ha dato i risultati sperati e non esclude le recidive; per questo motivo, è un approccio che viene sconsigliato se non nei casi in cui altri trattamenti siano risultati inefficaci o nei casi in cui vi sia il rischio di gravi complicazioni (ad esempio, danni neurologici permanenti).

La terapia farmacologica è mirata sostanzialmente al controllo del dolore cronico e della sintomatologia presentata dal paziente. Fra i farmaci che possono essere impiegati in questo senso, ricordiamo:

Farmaci antinfiammatori;

Antidepressivi triciclici, come la clomipramina;

Anticonvulsivanti, come il gabapentin e il pregabalin;

Antidolorifici oppioidi, come il tramadolo;

Anestetici locali, come la lidocaina.

Inoltre, a seconda dei casi, il medico può prescrivere anche la somministrazione di farmaci miorilassanti, come, ad esempio, il baclofen.

Infine, nei pazienti affetti da cisti di Tarlov può essere necessario il ricorso a un supporto psicologico, viste le ripercussioni decisamente negative che questa patologia può avere sulla qualità della loro vita.