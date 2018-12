Effetti Collaterali Causati dall'Assunzione del Cilostazolo

Come qualsiasi altro principio attivo, anche il cilostazolo può causare effetti collaterali, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti collaterali diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

Ad ogni modo, di seguito saranno riportati alcuni dei principali effetti collaterali cui si può andare incontro durante il trattamento con cilostazolo.

Disturbi del sangue

Il trattamento con cilostazolo potrebbe portare alla comparsa di:

Anemia;

Trombocitopenia;

Prolungamento del tempo di sanguinamento;

Granulocitopenia o agranulocitosi;

Leucopenia;

Pancitopenia;

Emorragie a carico di diversi organi e tessuti;

Ecchimosi.

Disturbi del sistema nervoso

Durante l'assunzione di cilostazolo potrebbero insorgere:

Disturbi cardiovascolari

La somministrazione di cilostazolo potrebbe dare origine a diversi effetti collaterali a carico del sistema cardiovascolare, fra questi ricordiamo:

Disturbi gastrointestinali

L'assunzione orale di cilostazolo potrebbe provocare:

Disturbi dei polmoni e delle vie aeree

La terapia farmacologica con cilostazolo potrebbe causare:

Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo

Con la somministrazione di cilostazolo potrebbero manifestarsi:

Altri effetti collaterali

Altri effetti collaterali che potrebbero manifestarsi durante la terapia con cilostazolo sono:

Sovradosaggio

In caso di assunzione di dosi eccessive di cilostazolo possono insorgere sintomi quali: forte mal di testa, diarrea e tachicardia. Pertanto, in caso di sovradosaggio da cilostazolo - accertato o presunto che sia - è necessario contattare subito il medico o recarsi nel più vicino pronto soccorso portando con sé la confezione della specialità medicinale assunta. Non esistono antidoti specifici, perciò, il trattamento è sintomatico e di supporto. Lo svuotamento dello stomaco mediante induzione del vomito o attraverso lavanda gastrica potrebbe rivelarsi utile.