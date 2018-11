Come Assumere la Ciclosporina

La ciclosporina è disponibile in diverse formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione orale (capsule molli), alla somministrazione parenterale (concentrato per soluzione per infusione endovenosa) e alla somministrazione oculare (collirio).

Le capsule molli devono essere deglutite intere con l'ausilio di un po' d'acqua; il concentrato per soluzione per infusione deve essere preventivamente diluito e poi somministrato tramite infusione endovenosa lenta da personale specializzato; il collirio, naturalmente, deve essere instillato direttamente nell'occhio interessato.

La posologia di ciclosporina (dose e durata del trattamento) deve essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente. Ad ogni modo, di seguito verranno riportati alcuni dei dosaggi abitualmente impiegati in terapia.

Ciclosporina per via orale

Quando la ciclosporina viene somministrata per via orale, la dose da assumere varia in funzione del motivo per cui è necessario fare uso del principio attivo:

Prevenzione del rigetto in caso di trapianto d'organo, di cellule staminali o di midollo osseo: dose giornaliera compresa fra 2 mg e 15 mg di ciclosporina per kilogrammo di peso corporeo.

in caso di trapianto d'organo, di cellule staminali o di midollo osseo: dose giornaliera compresa fra 2 mg e 15 mg di ciclosporina per kilogrammo di peso corporeo. Sindrome nefrosica : Adulti: dose giornaliera compresa fra 2,5 mg e 5 mg di ciclosporina per kilogrammo di peso corporeo; Bambini: dose giornaliera compresa fra 2,5 mg e 6 mg di ciclosporina per kilogrammo di peso corporeo.

: Uveite endogena : dose giornaliera compresa fra 5 mg e 7 mg di ciclosporina per kilogrammo di peso corporeo.

: dose giornaliera compresa fra 5 mg e 7 mg di ciclosporina per kilogrammo di peso corporeo. Psoriasi e dermatite atopica : dose giornaliera compresa fra 2,5 mg e 5 mg di ciclosporina per kilogrammo di peso corporeo.

: dose giornaliera compresa fra 2,5 mg e 5 mg di ciclosporina per kilogrammo di peso corporeo. Grave artrite reumatoide: dose giornaliera compresa fra 3 mg e 5 mg di ciclosporina per kilogrammo di peso corporeo.

Le dosi giornaliere di ciclosporina per via orale devono essere suddivise in due somministrazioni. Inoltre, le assunzioni dovrebbero avvenire ogni giorno alla stessa ora.

Ciclosporina per via endovenosa

La quantità di ciclosporina abitualmente utilizzata per via endovenosa è compresa fra 3 mg e 5 mg per kilogrammo di peso corporeo, da somministrarsi in due dosi frazionate.

Ciclosporina per via oculare

Per quanto riguarda la ciclosporina in forma di collirio, la dose abitualmente consigliata è di una goccia in ogni occhio interessato, una volta al dì, la sera prima di coricarsi per il riposo notturno.