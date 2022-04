Generalità La ciclosporina è un principio attivo dotato di azione immunosoppressiva e antinfiammatoria. Per questo motivo, il suo impiego è indicato in tutte quelle situazioni in cui è necessario ridurre la risposta immunitaria del paziente e l'infiammazione da essa generata. Anche nota come ciclosporina A, questo principio attivo è un polipeptide ciclico composto da 11 amminoacidi. I medicinali a base di ciclosporina attualmente in commercio si presentano in forma di capsule molli per uso orale, concentrato per soluzione per infusione e collirio. A seconda della specialità medicinale che si necessita utilizzare, la dispensazione può avvenire dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile o di ricetta medica limitativa (medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Shutterstock Ciclosporina - Struttura Chimica Esempi di Specialità Medicinali contenenti Ciclosporina Ciqorin®

Ikervis®

Sandimmun®

Sandimmun Neoral®

Verkazia®

Avvertenze e Precauzioni Cosa sapere e cosa fare prima di usare la Ciclosporina Prima di iniziare e durante il trattamento con ciclosporina per via orale o per via parenterale, è necessario informare il medico se ci si trova in una o più delle seguenti condizioni: Si è affetti da infezioni di qualsivoglia tipo, o si presentano sintomi che potrebbero essere indice di un'infezione non ancora diagnosticata (ad esempio, febbre, mal di gola, tosse, ecc.);

Si soffre di patologie e disturbi renali e/o epatici;

Si manifesta o si soffre d'ipertensione;

Si soffre di ipomagnesiemia o iperkaliemia;

Si è affetti da gotta;

Si è affetti da una qualche forma di tumore;

Si soffre di epilessia;

Si devono effettuare delle vaccinazioni;

Si è in gravidanza o si sta allattando al seno. Prima di iniziare la terapia con colliri a base di ciclosporina, invece, è necessario informare il medico se: Si è sofferto di infezioni oculari sostenute da Herpes virus;

Si è sofferto o si pensa di avere infezioni oculari di qualsiasi tipo;

Si ha qualsiasi malattia dell'occhio;

Si è in terapia con farmaci per la cura del glaucoma;

Si stanno assumendo farmaci corticosteroidi;

Si fa uso di lenti a contatto. Ad ogni modo, prima di assumere medicinali a base di ciclosporina, è sempre opportuno informare il medico delle proprie condizioni di salute, mettendolo a conoscenza dell'eventuale presenza di qualsiasi tipo di disturbo o malattia, anche se non presente nei sopra riportati elenchi puntati. Nota bene A causa dell'azione soppressiva sul sistema immunitario, l'assunzione di ciclosporina aumenta il rischio di sviluppare cancro, in particolare della cute e del sistema linfoide. Per tale ragione, è consigliabile limitare al massimo l'esposizione ai raggi UV, avendo cura di utilizzare adeguati filtri protettivi (creme solari ad alto indice di protezione) e indossando adeguati abiti protettivi. Infine, si ricorda che l'uso di ciclosporina sia per via orale e parenterale che per via oculare, può portare alla comparsa di effetti collaterali in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e/o utilizzare macchinari; pertanto, tali attività andrebbero evitate durante il trattamento con il principio attivo in questione.

Meccanismo d'azione Come agisce la Ciclosporina? La ciclosporina è un polipeptide ciclico dotato di proprietà immunomodulatorie, immunosoppressive e anche antinfiammatorie. I meccanismi d'azione grazie ai quali la ciclosporina è in grado di esercitare le suddette attività sono i seguenti: Inibizione delle risposte immunitarie mediate da cellule che comprendono: La produzione di anticorpi dipendenti dai linfociti T; La reazione da trapianto verso ospite (GVHD); L'immunità da trapianto allogenico.

Blocco dei linfociti quiescenti nella fase G0 o G1 del ciclo cellulare.

Inibizione del rilascio di interleuchina 2 e del rilascio di linfochine da parte delle cellule T attivate.

Modo d'uso e Posologia Come Assumere la Ciclosporina La ciclosporina è disponibile in diverse formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione orale (capsule molli), alla somministrazione parenterale (concentrato per soluzione per infusione endovenosa) e alla somministrazione oculare (collirio). Le capsule molli devono essere deglutite intere con l'ausilio di un po' d'acqua; il concentrato per soluzione per infusione deve essere preventivamente diluito e poi somministrato tramite infusione endovenosa lenta da personale specializzato; il collirio, naturalmente, deve essere instillato direttamente nell'occhio interessato. La posologia di ciclosporina (dose e durata del trattamento) deve essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente poiché può variare in funzione del medicianle preso in considerazione - quindi anche in funzione della via di somministrazione - così come in funzione della patologia da trattare o prevenire (rigetto) e dell'età del paziente. Nota Bene L'uso di alcuni tipi di colliri a base di ciclosporina non è raccomandato se si portano le lenti a contatto; mentre per altri è sufficiente rimuoverle prima di applicare il farmaco e poi rimetterle il giorno seguente. Ad ogni modo, qualora si portino le lenti a contatto, è necessario informarne il medico che fornirà le opportune indicazioni in tal senso. Si consiglia altresì di consultare il foglietto illustrativo del medicinale da esso prescritto.

Gravidanza e Allattamento La Ciclosporina può essere Assunta in Gravidanza e durante l'Allattamento? L'uso della ciclosporina - somministrata attraverso qualsiasi via - generalmente NON deve essere fatto durante la gravidanza (esperimenti condotti in vivo, ma non confermati nell'uomo, hanno mostrato un aumentato rischio di comparsa di malformazioni nel feto), e durante l'allattamento al seno (il principio attivo viene escreto nel latte materno). Pertanto, qualora si presentasse la necessità di intraprendere un trattamento a base di ciclosporina, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico del loro stato.