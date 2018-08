Cicloplegia - Farmaci Cicloplegici

Come si usano i Farmaci Cicloplegici?

I farmaci cicloplegici sono formulati in forma di colliri. Difatti, per espletare la loro funzione evitando effetti sistemici, essi devono essere somministrati localmente per via oculare.

Per l'esecuzione di esami diagnostici, questi farmaci vengono generalmente somministrati dal medico o dal personale sanitario prima dell'inizio della visita specialistica. In funzione del farmaco cicloplegico impiegato e del tipo di esame che si deve effettuare, le gocce dovranno essere instillate negli occhi dai 10-20 minuti fino a un'ora prima dell'inizio della visita, in somministrazione unica oppure in somministrazioni ripetute. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe essere necessario iniziare il trattamento qualche giorno prima, direttamente a casa dallo stesso paziente, allo scopo di raggiungere il massimo grado di cicloplegia possibile.

Per l'uso dei farmaci cicloplegici in ambito domestico da parte dei pazienti, è necessaria la prescrizione dal medico. Difatti, essi possono essere acquistati in farmacia solo dietro presentazione di apposita ricetta medica (generalmente ripetibile). Le indicazioni circa posologia e modo d'uso devono essere fornite dal medico. In caso contrario, è necessario attenersi a quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve utilizzare.

Naturalmente, l'uso dei farmaci cicloplegici è solo locale e in nessun caso essi devono essere ingeriti.