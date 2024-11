In linea generale, gli esperti concordano nel dire che sia memglio sostituire le proteine animali con quelle vegetali per migliorare la salute sessuale.

Ciò che si mangia a tavola può decisamente influenzare la salute sessuale, maschile e femminile. Gli uomini, ad esempio, tendono a prediligere alimenti come carne rossa, cibi lavorati, a mangiare fuori casa e a non rispettare una routine.

Vita sessuale maschile: quali correlazioni a tavola?

I cibi ricchi di grassi e carne rossa, aumenta i livelli di testosterone che può attivare la dopamina. Essa contribuisce di certo ad aumentare la forza e la potenza ma potrebbe essere altresì responsabile, a livelli elevati, del rischio di disturbi sessuali.

Alimentazione e Sessualità: lo studio

Uno studio della New York University Grossman School of Medicine e della Harvard TH Chan School of Public Health, pubblicato su Cancer, ha evidenziato quanto un regime alimentare a base vegetale sia maggiormente benefico negli uomini con un tumore alla prostata, riducendo i rischi di disfunzione erettile.

Lo studio ha coinvolto oltre 3.500 uomini con diagnosi di tumore alla prostata. I risultati dimostrano come un'alimentazione ricca di vegetali fosse correlata a migliori punteggi di salute sessuale: aumento dell'8-11% rispetto a chi consumava più carne rossa e latticini, e aumento del 13% sulla salute ormonale.