Cibi contro la stitichezza: quali sono utili?

Una volta escluse le cause patologiche, la gravidanza e le altre cause connesse a terapie farmacologiche ed eventuali disagi della sfera psichica, l'origine del problema potrebbe essere riconducibile ad una alimentazione squilibrata, ad abitudini scorrette o a uno stile di vita non appropriato. In questo caso, intervenendo sulla propria dieta e sulle proprie abitudini, la stitichezza potrebbe risolversi.

Per poter risolvere il problema della stitichezza, pertanto, risulta fondamentale capirne le cause.

Quali cibi contro la stitichezza?

Fra tutti gli alimenti, quelli che non devono mancare in presenza di stitichezza sono quelli ricchi di fibre, fra cui ricordiamo:

Le fibre contribuiscono a combattere la stitichezza in quanto aiutano a mantenere le feci idratate e, al contempo, contribuiscono a stimolare la peristalsi intestinale, oltre a fungere da prebiotici per la flora batterica enterica, il cui benessere è fondamentale per contrastare e prevenire la stitichezza.

Di contro, le fibre non possono esercitare le loro azioni benefiche se non accompagnate dalla giusta quantità d'acqua; per questo motivo, risulta indispensabile mantenere l'idratazione a livelli ottimali. Più nel dettaglio, nell'ambito della lotta alla stitichezza è fondamentale introdurre almeno 1 ml di acqua per ogni kcal assunta con la dieta; quando necessario, la quota di acqua introdotta dovrà essere aumentata anche oltre questo range, come può accadere, ad esempio, in caso di attività fisica o svolgimento di attività che comportano un'elevata perdita di liquidi.

Va precisato, tuttavia, che nonostante i cibi ricchi di fibra siano ottimi per contrastare la stitichezza, è sempre opportuno non esagerare con le dosi. La quantità di fibra che è necessario introdurre giornalmente è pari a 30 grammi totali; quantità che può essere aumentata gradualmente in caso di necessità, ma senza eccedere, al fine di evitare di andare incontro a fenomeni controproducenti.

Fibre e acqua non sono gli unici alimenti utili per combattere la stitichezza, difatti, è altrettanto importante garantire al proprio organismo il corretto apporto di grassi o lipidi. Questi nutrienti, infatti, oltre ad esser importanti per il benessere dell'intero organismo, contribuiscono a mantenere le feci che si formano a livello intestinale ben lubrificate, favorendone lo scivolamento all'interno dell'intestino, quindi l'espulsione.

Inoltre, fra i cibi contro la stitichezza non possono mancare quegli alimenti che contribuiscono al benessere e all'arricchimento della flora batterica intestinale che, come abbiamo detto, è fondamentale per garantire la corretta funzionalità enterica e la regolare defecazione. Alimenti probiotici (come, ad esempio, lo yogurt, ma anche il kefir, il tofu, ecc.) e alimenti prebiotici sono quindi elementi molto importanti in una dieta contro la stitichezza.

