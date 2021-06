Ciabatte Infradito e Fascia 2021: Migliori Modelli per Mare e Piscina

Ciabatte da mare e piscina: come scegliere Che si tratti di andare in spiaggia piuttosto che in piscina, l'accessorio must dell'estate non possono che essere delle pratiche ciabatte. Ma come scegliere le più adatte? Le ciabatte da mare o da piscina possono essere essenzialmente di due tipi: le classiche infradito e quelle a fascia. Le migliori? Si tratta di una scelta assolutamente personale: l'unica regola, infatti, è quella di puntare sul modello che risulta più comodo al piede, privilegiando le ciabatte a fascia magari per i bambini perché più comode da indossare. Una volta stabilita la tipologia più adatta alle proprie esigenze, c'è ampio margine per la scelta del colore o della fantasia preferita, puntando però su ciabatte realizzate in materiale, non solo impermeabile, così da poter essere bagnate senza rovinarsi, ma anche resistente. Meglio dunque non cercare di risparmiare troppo ma piuttosto puntare su marchi di qualità che possono offrire una buona garanzia di durata, con un occhio all'estetica. Tra i brand più in voga di quest'anno, infatti, si riconfermano le intramontabili Havaianas, da scegliere in tantissimi colori diversi, ma anche il nuovo modello delle Birckenstock in gomma, già diventate un trend assoluto. Per orientarsi al meglio nell'acquisto, ecco allora le migliori ciabatte da mare e piscina infradito e fascia da comprare su Amazon

Havaianas Top Fashion Sempre di tendenza anche le intramontabili ciabatte infradito firmate Havaianas. Lanciate nel 1962, sono ormai conosciute come le infradito brasiliane per eccellenza. Tra le loro caratteristiche, la suola dalla tipica texture a forma di chicco di riso e la loro realizzazione in gomma vulcanizzata che le rende resistenti, non scivolose, inodore ma soprattutto comode. Disponibili in tantissimi colori e fantasie diverse, sono perfette sia per la piscina che per la spiaggia. Havaianas Top Tiras, Infradito Donna, Oro (Rose Gold), 37/38 da € 19,12 € 20,00 -4% Vedi l'offerta

PUMA Epic Flip V2 Per i più sportivi, un modello di infradito adatto può essere quello proposto da Puma. Confortevoli e leggere, queste ciabatte sono caratterizzate da un cinturino intrecciato che risulta morbido sulla pelle, così da evitare fastidiosi sfregamenti, e da una soletta in EVA che fornisce un morbido sostegno per i piedi. La suola inoltre è realizzata in gomma antiscivolo per evitare incidenti sul bagnato. Pratiche ed unisex, sono disponibili in diversi colori a partire dal numero 35. PUMA Epic Flip v2, Infradito Unisex-Adulto, Nero (Black-White), 42 EU da € 19,12 Vedi l'offerta

Adidas Adilette Showe Per chi invece preferisce orientarsi su un modello a fascia, delle ottime ciabatte, pratiche ma anche modaiole, possono essere le Adidas Adilette Shower. Perfette per la piscina, garantiscono un'asciugatura rapida, sono ultra morbide e si adattano ai piedi grazie alla loro leggera imbottitura. Questo modello è disponibile in diversi colori, tra cui grigio, blu, nero e rosso, con numeri dal 36,5 al 55. Il distintivo Adidas conferisce un tocco glam. adidas Adilette Shower, Scarpe da Spiaggia e Piscina Uomo, Nero (Cblack/Ftwwht/Cblack Cblack/Ftwwht/Cblack), 42 EU da € 12,01 € 24,95 -52% Vedi l'offerta