Christmas fatigue: cos’è e come affrontare lo stress da Natale

Introduzione La corsa ai regali, i mille impegni, i progetti di lavoro da chiudere necessariamente prima delle vacanze, le innumerevoli occasioni sociali cui presenziare: sono davvero moltissimi i motivi che rendono quello natalizio uno dei periodi più densi e frenetici dell'anno. Non deve stupire dunque che molte persone siano soggette alla cosiddetta Christmas fatigue, ossia uno stress da Natale, che può trasformare quello che dovrebbe essere un momento lieto e gioioso in un momento molto faticoso.

Che cos'è la Christmas fatigue Per Christmas fatigue si intende un'accentuata sensazione di stanchezza che compare durante il periodo natalizio a causa delle tante incombenze che si accumulano in vista delle festività. Stando a un sondaggio riportato dal quotidiano statunitense New York Post, ben l'82,8% degli americani è soggetto allo stress da Natale. In Italia, la situazione non è sicuramente migliore: uno studio del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, svela che circa un italiano su tre proprio in concomitanza del Natale sviluppa stress e stanchezza. A soffrire di più in questo periodo sono le donne: stando ai dati dell'American psychological association, il 44% delle appartenenti al genere femminile prova ansia per la buona riuscita delle rimpatriate famigliari, rispetto al 31% degli uomini.

Christmas fatigue, le cause Pranzi e cene da organizzare

da organizzare Traffico intenso

Regali da acquistare

da acquistare Casa da addobbare

Richieste da soddisfare

da soddisfare Corse da un impegno all'altro

Bagagli da preparare

Rimpatriate con persone che non si ha voglia di vedere

con persone che non si ha voglia di vedere Scadenze lavorative

Bilanci di fine anno

Aspettative cui rispondere

Viaggi

Le strategie per affrontare lo stress da Natale Pianificare regali e impegni in anticipo

Ricordare che il tempo è più prezioso delle cose

Ignorare le persone spiacevoli

Imparare a dire di no

Non esagerare a tavola

Concedersi delle pause

Fare attività fisica

Riposare

Pianificare regali e impegni in anticipo Per quanto possibile, cercare di portarsi avanti il più possibile, per esempio facendo un elenco delle persone a cui si vogliono fare regali e stabilendo un budget prima di uscire per lo shopping. Fare la stessa cosa anche per i pranzi e le cene delle feste. Rispettare il budget perché spendere più del previsto causerà ulteriore stress e tensione.

Ricordare che il tempo è più prezioso delle cose Spesso, si impazzisce correndo da un impegno all'altro, dal centro commerciale al supermercato, dimenticando che il tempo è il miglior regalo che si può fare a se stessi e agli altri. Rinunciare ad andare in un negozio non è per forza un male, se si utilizza il tempo guadagnato per dedicarsi a qualcosa di piacevole o per stare con qualcuno che si ama.

Ignorare le persone spiacevoli A Natale non si è obbligati a frequentare le persone spiacevoli e negative. Approfittare delle feste per fare un po' di "pulizia" fra i propri contatti e vedere solo chi fa stare bene.

Imparare a dire di no Non avere paura di dire "No" quando è necessario e abituarsi a essere coraggiosi nel dirlo. Se i propri figli vogliono regali inappropriati, il proprio superiore vuole un lavoro extra o se si viene invitati a una festa a cui non si ha tempo o voglia di partecipare, dire semplicemente "no" e non sentirsi in colpa per questo.

Non esagerare a tavola In questo periodo, è normale seguire un'alimentazione più ricca e sregolata. Attenzione però a non esagerare perché altrimenti si rischia di stare male e di acuire la sensazione di stanchezza e la Christmas fatigue. Va bene assaggiare tutto, ma in porzioni limitate così da contenere calorie e grassi. Non saltare i pasti e ricordarsi sempre di idratarsi in abbondanza perché l'acqua è un'alleata della salute psicofisica. Limitare anche l'alcol: qualche brindisi non è vietato in senso assoluto, ma non eccedere mai perché in caso contrario si rischia di stare peggio.

Concedersi delle pause Le feste dovrebbero essere fatte anche per riposare e per dedicarsi alle attività che procurano benessere e piacciono. Cercare dunque di ritagliarsi sempre degli spazi per se stessi e per le cose che fanno stare bene, anche a costo di rinunciare a qualche impegno mondano.

Fare attività fisica Può sembrare un paradosso, ma per combattere la Christmas fatigue è importante fare movimento. L'attività fisica infatti innalza la vitalità e il tono dell'umore: facendo sport dunque ci si sente meglio. Non serve strafare, vanno benissimo anche una passeggiata nel verde, una lezione di yoga, un'escursione in montagna.