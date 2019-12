Chinina: A Cosa Serve, Come e Quando si Usa

Generalità La chinina è un principio attivo antimalarico disponibile in medicinali adatti alla somministrazione orale e parenterale. Shutterstock Chinina - Struttura Chimica I medicinali a base di chinina per la somministrazione orale possono essere dispensati in farmacia dietro presentazione di ricetta medica ripetibile e il loro costo è a totale carico del cittadino (farmaci di fascia C); quelli per uso parenterale, invece, sono utilizzati in casi particolarmente gravi e devono essere somministrati solo da personale sanitario specializzato, tant'è che sono riservati al solo uso ospedaliero. Curiosità La chinina è anche nota come "chinino" ed ha origini naturali. Difatti, si tratta di un alcaloide estraibile dalla corteccia di un albero sempreverde originario del Perù appartenente al genere Chincona. La corteccia di tale pianta veniva utilizzata già dagli Incas per scopi curativi. Alla chinina, infatti, non sono ascritte solo proprietà antimalariche, ma anche proprietà analgesiche e antipiretiche. Esempi di Medicinali contenenti Chinina Chinina Cloridrato Galenica Senese®

Chinina Cloridrato S.A.L.F.®

Chinina Cloridrato Agenzia Industrie Difesa®

Chinina Solfato Nova Argentia® (compresse)

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Chinina: quando si usa? Come accennato, l'impiego della chinina è indicato per il trattamento della malaria. La somministrazione orale di chinina viene effettuata nei casi di malaria non complicata causata da ceppi di Plasmodium falciparum; mentre la somministrazione parenterale è riservata ai casi gravi provocati o da Plasmodium falciparum, o da infezione mista o da specie non nota. Non appena le condizioni del paziente lo consentono, è necessario sostituire il trattamento parenterale con quello per via orale.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Chinina Quando il medico prescrive un trattamento a base di chinina, è necessario sapere che: Vi è una possibilità di reazioni d'ipersensibilità crociate tra chinina e chinidina (quest'ultima è uno stereoisomero della chinina).

L'assunzione di chinina, attraverso un aumento della secrezione d'insulina, può causare grave ipoglicemia, specialmente in gravidanza o nelle infezioni gravi e prolungate. Per tale ragione, i valori glicemici devono essere controllati prima della somministrazione e accuratamente monitorati nel corso del trattamento. In alcuni casi, può essere opportuno provvedere alla somministrazione preventiva di soluzione glucosata.

La comparsa di febbre emoglobinurica è più frequente nelle donne gravide. Si tratta di una rara reazione d'ipersensibilità caratterizzata da emolisi, emoglobinemia ed emoglobinuria che può causare insufficienza renale anche ad esito letale.

L'assunzione della chinina può aggravare le condizioni di pazienti che soffrono di disturbi del ritmo cardiaco, di altre gravi patologie cardiache, di asma, di neurite ottica, di emoglobinuria e di tinnito (in questi casi, è richiesta cautela).

L'uso concomitante di meflochina aumenta il rischio di convulsioni e di aritmie; la meflochina può essere somministrata solo dopo un intervallo di almeno 12 ore dall'ultima dose di chinina.

Particolare cautela è richiesta nei soggetti con insufficienza epatica o renale per la conseguente modifica della cinetica del farmaco. In caso di somministrazione parenterale della chinina, inoltre, è necessario: Sospendere la somministrazione in presenza di sintomi gravi di cinconismo (vedi capitolo "Effetti Collaterali") o emolisi.

Evitare l'infusione rapida, poiché vi è il rischio d'insorgenza di ipotensione grave.

Evitare l'uso della meflochina in concomitanza con la chinina (vedi sopra). L'assunzione di meflochina deve avvenire almeno 12 ore dopo l'ultima dose di chinina; viceversa l'infusione di chinina dopo meflochina può essere pericolosa a causa della lunga emivita di questo composto. Nota bene La chinina può alterare la capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari a causa degli effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito alla sua assunzione. Pertanto, simili attività andrebbero evitate.

Come Agisce Come Funziona la Chinina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? L'esatto meccanismo d'azione con cui la chinina è in grado di uccidere i microorganismi responsabili della comparsa della malaria non è ancora del tutto chiaro. Tuttavia, si ritiene che essa possa intercalarsi fra le catene di DNA bloccandone l'attività, oppure che possa interferire con l'uptake di ossigeno o con il metabolismo dei carboidrati. Allo stesso tempo, si ritiene plausibile che la chinina possa incrementare il pH intracellulare.

Dosaggio e Modo d'uso La chinina per via orale deve essere utilizzata nei casi di malaria non complicata, mentre la somministrazione per via parenterale è riservata ai casi gravi. Dose, modo e tempo di somministrazione devono quindi essere stabiliti dal medico su base individuale per ciascun paziente. Di seguito verranno comunque riportate le dosi abitualmente impiegate in terapia. Chinina per via orale Adulti : quando l'infezione è provocata da ceppi resistenti alla clorochina, la dose abituale è di 500-750 mg di chinina ogni 8 ore per 10-14 giorni; per le altre infezioni malariche, invece, la dose somministrata è compresa fra 250 e 1000 mg ogni 8 ore per 6-12 giorni.

: quando l'infezione è provocata da ceppi resistenti alla clorochina, la dose abituale è di 500-750 mg di chinina ogni 8 ore per 10-14 giorni; per le altre infezioni malariche, invece, la dose somministrata è compresa fra 250 e 1000 mg ogni 8 ore per 6-12 giorni. Bambini : 8,3 mg/kg di peso corporeo ogni 8 ore.

: 8,3 mg/kg di peso corporeo ogni 8 ore. Pazienti con insufficienza renale cronica grave : il dosaggio raccomandato include una singola dose di carico di 500 mg seguita dopo 12 ore da dosi di mantenimento di 250 mg ogni 12 ore.

: il dosaggio raccomandato include una singola dose di carico di 500 mg seguita dopo 12 ore da dosi di mantenimento di 250 mg ogni 12 ore. Pazienti con insufficienza epatica lieve e moderata : non è necessario alcun aggiustamento della dose. Chinina per via parenterale L'uso della chinina per via parenterale è riservato ai casi più gravi. Il farmaco deve essere somministrato solo ed esclusivamente da personale sanitario e il suo impiego è riservato al solo ambito ospedaliero.

Gravidanza e Allattamento La Chinina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle madri che Allattano al Seno? Le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono informare il medico della propria condizione prima di iniziare ad assumere la chinina. A casa dei possibili effetti negativi, anche gravi, che il principio attivo può causare sulla gravida, sul feto e sul bambino, il principio attivo dovrebbe essere utilizzato solo nei casi di effettiva necessità, tenendo conto anche della pericolosità della malaria durante queste fasi della vita delle donne.