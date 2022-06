Chi soffre di più il caldo e perché?

Introduzione Quando la colonnina di mercurio sale e l'umidità non dà tregua è normale sentirsi accaldati, sudare di più, avere la sensazione quasi di soffocare: sono tutte reazioni messe in atto dall'organismo in presenza di un'ondata di caldo. Tuttavia, ci sono persone che soffrono più di altre quando le temperature sono elevate. Ecco le categorie più a rischio.

Che cosa succede quando le temperature sono molto elevate Per essere in salute e funzionare correttamente, l'organismo deve avere una temperatura interna costante, intorno ai 36- 37° gradi, indipendentemente dalle condizioni ambientali esterne. A garantire il mantenimento di queste particolari condizioni è un sistema dedicato, il sistema di termoregolazione, che ha il compito di regolare la produzione e la dispersione di calore a seconda delle diverse situazioni. In presenza di caldo eccessivo e di alti tassi di umidità, attiva quattro meccanismi per far sì che l'organismo non si surriscaldi eccessivamente: aumenta la produzione di sudore, che evaporando raffredda la superficie del corpo. Inoltre, occorre sapere che l'evaporazione richiede energia termica, che viene così sottratta al corpo, andando a diminuire la temperatura interna; favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni: in questo modo, il sangue (che trasporta calore) raggiunge più facilmente i tessuti periferici, ai quali cede il calore; questi, a loro volta, cedono il calore all'ambiente circostante; innalza la frequenza del respiro, così che il calore possa essere eliminato anche attraverso la respirazione; diminuisce alcune funzioni e attività, come l'appetito, l'attività motoria e la secrezione di alcuni ormoni, in modo da rallentare il metabolismo e, quindi, la produzione interna di calore.

Le categorie più a rischio Quando le condizioni esterne sono particolarmente proibitive, con temperature al di sopra della media, alti valori di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, il sistema di termoregolazione può faticare a funzionare correttamente e a disperdere il calore eccessivo. Possono comparire così diversi disturbi, come stanchezza, gonfiori, debolezza muscolare, crampi, disidratazione. Alcune categorie sono più a rischio di altre da questo punto di vista. I bambini Nei primi anni di vita il sistema di termoregolazione non funziona ancora perfettamente: infatti, raggiunge la piena e completa maturazione solo dopo una certa età. Inoltre, la superficie corporea, attraverso cui si suda e si disperde calore, è ancora ridotta, per cui l'eliminazione del caldo accumulato è meno immediata. Ecco perché i neonati e i bimbi sotto i quattro anni possono soffrire particolarmente le temperature elevate e incorrere con una certa frequenza in disturbi come disidratazione, problemi respiratori, cardiocircolatori e neurologici, infezioni gastrointestinali, stati febbrili e problemi renali. Gli anziani Un'altra categoria vulnerabile è quella degli anziani. Infatti, con l'aumentare dell'età, diminuisce la capacità di sudorazione: le persone di una certa età sudano meno, per cui fanno più fatica a disperdere il calore accumulato. Inoltre, più gli anni passano e meno si avverte il senso della sete: il risultato è che si beve poco e si va incontro più facilmente a disidratazione, uno stato che accentua i malesseri legati al caldo. Le donne in ovulazione e in gravidanza Anche le donne in ovulazione e in gravidanza tendono a soffrire maggiormente il caldo. Infatti, in entrambi i casi si assiste a una produzione aumentata di ormoni, cosa che porta a un innalzamento della temperatura corporea interna. In gravidanza, inoltre il peso e l'ingombro del pancione contribuiscono a far percepire di più il caldo. Gli altri fattori da considerare A soffrire molto il caldo possono essere anche: le persone che svolgono un' attività lavorativa o sportiva all'aperto ;

Lo stress, infatti, comporta un aumento di noradrenalina e adrenalina, che fanno percepire di più il calore; coloro che hanno malattie tiroidee ;

; chi ha un alterato ritmo sonno-veglia ;

; i soggetti con malattie preesistenti, specie se croniche, che possono aggravarsi in estate;

chi assume regolarmente farmaci;

gli individui non autosufficienti.