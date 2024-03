Cheratosi pilare: cause, sintomi e rimedi

Cos’è la Cheratosi pilare La cheratosi pilare è una condizione dermatologica caratterizzata dalla presenza sulla pelle di piccole protuberanze, ruvide al tatto, che conferiscono alla superficie cutanea un aspetto a "pelle di pollo". Questi "brufoletti", chiamati papule cheratosiche follicolo-centriche, si formano in corrispondenza dei follicoli piliferi, a causa di un accumulo di cheratina che forma un tappo. Ne consegue un'infiammazione locale, evidente per l'arrossamento intorno ai follicoli. La cheratosi pilare si presenta soprattutto nella parte esterna superiore delle braccia e nelle cosce; si tratta di una condizione benigna, comune, non contagiosa e non rappresenta una minaccia per la salute generale. Shutterstock Cosa significa Cheratosi pilare? Il termine cheratosi deriva dal latino e significa "pelle squamosa", mentre pilare sta per "peli".

Cause e fattori di rischio Cosa provoca l’insorgenza della Cheratosi pilare? La cheratosi pilare è causata dall'ipercheratinizzazione dei follicoli piliferi per un difettoso processo di formazione della pelle epidermica. Le lesioni tipiche della condizione derivano, quindi, dall'eccessiva formazione e/o accumulo di cheratina nell'orifizio follicolare. Le singole papule sono spesso causate da peli che non riescono a raggiungere la superficie e rimangono intrappolati sotto i detriti di cheratina, nonostante non tutte le protuberanze follicolari hanno peli associati sotto. Per intenderci, i tappi cheratinici si formano dove fuoriescono i peli e sfociano le secrezioni delle ghiandole sebacee. Spesso, si sviluppa un lieve eritema intorno ai follicoli piliferi, che è indicativo di una condizione infiammatoria, e sotto la papula si può vedere un piccolo pelo arrotolato. Quali sono le cause della Cheratosi pilare? L'eziologia della cheratosi pilare non è completamente nota, tuttavia è stata riscontrata un'ereditarietà autosomica dominante, a penetranza variabile (in altre parole, nella maggior parte dei casi basta che un genitore ne sia affetto per trasmettere la condizione al figlio). La cheratosi pilare rientra, infatti, tra le malattie genetiche e pare sia implicata una mutazione della desmogleina 4 (proteina chiave nella funzione di barriera cutanea). Delle persone colpite, il 50-70% ha una predisposizione genetica. Sebbene non sia stata definita un'eziologia chiara, la cheratosi pilare è spesso descritta in associazione con altre condizioni di pelle secca come ittiosi volgare, xerosi e, meno comunemente, con dermatite atopica, asma e allergie. Cosa aggrava la Cheratosi pilare? La cheratosi pilare peggiora tipicamente: nei mesi invernali

quando la pelle tende a seccarsi

durante la gravidanza.

Sintomi Cheratosi pilare sintomi: come si riconosce Shutterstock La cheratosi pilare si presenta caratteristicamente con piccole protuberanze cutanee , simili a minuscoli brufoli, in corrispondenza dei follicoli piliferi. Queste papule follicolari puntiformi assomigliano a quelle che compaiono durante l'orripilazione (fenomeno conosciuto come pelle d'oca ).

, simili a minuscoli brufoli, in corrispondenza dei follicoli piliferi. Queste assomigliano a quelle che compaiono durante l'orripilazione (fenomeno conosciuto come ). Al tatto, le papule sono ruvide e sono spesso accompagnate da pelle secca; il loro colore può essere uguale a quello della pelle normale (sana) o si accompagnano ad un arrossamento , qualora sia presente un'infiammazione. Le eruzioni sono generalmente asintomatiche, fatta eccezione per il prurito occasionale .

e sono spesso accompagnate da pelle secca; il loro colore può essere uguale a quello della pelle normale (sana) o si accompagnano ad un , qualora sia presente un'infiammazione. Le eruzioni sono generalmente asintomatiche, fatta eccezione per il . Le papule della cheratosi pilare sono diffuse soprattutto superficie laterale delle braccia , delle cosce e dei glutei ; sono possibili anche lesioni al volto, in modo particolare nei bambini.

, delle e dei ; sono possibili anche lesioni al volto, in modo particolare nei bambini. Talvolta, viene descritta la variazione stagionale, con un miglioramento dei sintomi nei mesi estivi. La pelle secca in inverno tende a peggiorare i sintomi.

Quando preoccuparsi Cheratosi pilare: quando preoccuparsi? Dal punto di vista medico, la cheratosi è completamente innocua, nonostante possa essere percepita come un inestetismo. La cheratosi pilare è frequentemente osservata in pazienti altrimenti sani e asintomatici che visitano dermatologi e altri medici per condizioni cutanee non correlate. Le complicazioni della cheratosi pilare sono poco frequenti. Tuttavia, possono verificarsi ipopigmentazione post-infiammatoria o iperpigmentazione, cicatrici e graduale perdita di peli.