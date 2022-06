Cheloidi: come si curano e come evitarne la formazione

"Cheloide" significa "artiglio di granchio": questo termine fu coniato per la prima volta dal dermatologo francese Alibert nel 1806, nel tentativo d'illustrare il modo in cui le lesioni si espandono lateralmente dalla cicatrice originale al tessuto normale. Da allora, i medici hanno tentato di caratterizzare cicatrici normali, cicatrici ipertrofiche e cheloidi.

Nonostante il cheloide , di per sé, non costituisca una lesione maligna, molti pazienti ricorrono ad un intervento specifico (es. laser, crioterapia , iniezioni di cortisone ) quando l'esito cicatriziale è correlato a implicazioni estetiche o, a seconda della sede interessata, funzionali . Alcuni cheloidi si associano a sintomi come dolore , prurito o sensazione di bruciore intorno alla cicatrice.

La formazione di cheloidi può verificarsi entro un anno dalla lesione; il fattore di rischio più importante per lo sviluppo di queste cicatrici anomale è una guarigione della ferita per seconda intenzione, soprattutto se il tempo di guarigione è superiore a 3 settimane. Le ferite soggette ad un' infiammazione prolungata , sia a causa di un corpo estraneo, di un'infezione, di un'ustione o di una chiusura inadeguata della lesione, sono a rischio di formazione di cheloidi. Anche le aree di infiammazione cronica , come il sito di un piercing o la sede di traumi ripetuti, hanno maggiori probabilità di sviluppare cheloidi. Occasionalmente, si verificano cheloidi spontanei senza una storia di trauma.

Ciò che li distingue dalle cicatrici ipertrofiche è l'estensione e l'irreversibilità della lesione: i cheloidi crescono, infatti, in modo esagerato a partire dalla ferita, diffondendosi ben oltre i margini della cicatrice originale e non regrediscono spontaneamente. Brevemente, ricordiamo che le cicatrici ipertrofiche sono, invece, lesioni eritematose fibrotiche in rilievo che rimangono confinate entro i bordi della ferita originale, si verificano entro mesi dal trauma iniziale e hanno la tendenza a rimanere stabili o a regredire nel tempo.

I cheloidi sono lesioni fibrotiche cutanee che derivano da una variazione del normale processo di guarigione di una ferita della pelle . Questa proliferazione anormale di tessuto cicatriziale si forma nel sito di una lesione cutanea, per esempio a seguito di traumi , abrasioni, incisioni chirurgiche, ustioni o piercing . In pratica, le cicatrici cheloidi sono causate dalla perdita dei meccanismi di controllo che normalmente regolano il fine equilibrio di riparazione e rigenerazione dei tessuti.

All'esame istologico, in un cheloide si osserva un infiltrato cellulare ed un accumulo esagerato di matrice extracellulare (composta in prevalenza da collagene di tipo III ed acido ialuronico ). Talvolta, il cheloide procura prurito, fastidio o indolenzimento nella zona in cui sorge, che si accentuano con i movimenti o tirando la pelle nella sede affetta. Quando un cheloide origina in prossimità di un' articolazione , il paziente può accusare una riduzione della mobilità dell'arto. Una biopsia della pelle può essere necessaria in presenza di una sospetta lesione tumorale (es. melanoma ).

Con molte probabilità, la normale asportazione chirurgica del cheloide indurrebbe ad una nuova lesione, ponendo dunque le basi per la formazione di un ulteriore processo cicatriziale (con formazione di una cicatrice cheloide più grossa ed estesa rispetto alla precedente). Per evitare simili conseguenze, molto spesso il medico propone al paziente un approccio conservativo o alternativo. Le possibilità d'intervento per migliorare la pelle colpita da cheloide sono:

Prevenzione

Come prevenire la formazioni di cheloidi?

La cosa più importante da considerare nella gestione della formazione di cicatrici cheloidi è la prevenzione: si dovrebbero evitare traumi o interventi non essenziali (compresi i semplici piercing all'orecchio, i tatuaggi e la chirurgia estetica). Nelle situazioni in cui non è possibile evitare l'intervento chirurgico, è bene fare tutti i tentativi per ridurre al minimo la tensione cutanea e l'infezione secondaria. In ogni caso, prima di tutte le procedure chirurgiche, è bene discutere con il paziente se esistono in anamnesi personale o familiare casi di formazione di cicatrici anormali o cheloidi.

Inoltre, eventuali disturbi della pelle - come ad esempio l'acne e le infezioni - dovrebbero essere curati immediatamente, dunque a partire dalla comparsa dei primi sintomi, per ridurre al minimo le aree infiammate.

Per impedire alla cicatrice cheloide di aumentare in termini di dimensione ed arrecare fastidio, si consiglia l'applicazione quotidiana di creme nutrienti e formulate con antiossidanti.

Per concludere, non è possibile dettare una generica linea profilattica contro i cheloidi: l'unico accorgimento importante è quello di evitare interventi o traumi inutili che potrebbero degenerare in cicatrici non reversibili come i cheloidi.

