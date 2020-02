Cetirizina: Cos'è, Perché e Come si Assume

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Cetirizina: quando e perché si usa? L'impiego della cetirizina è indicato in pazienti adulti e bambini a partire dai 6 anni di età per: Il trattamento dei sintomi nasali e oculari della rinite allergica sia stagionale che perenne;

Il trattamento dell'orticaria cronica idiopatica. Nota: alcuni medicinali contenenti cetirizina vengono indicati per il solo trattamento sintomatico a breve termine delle riniti e congiuntiviti allergiche, stagionali o perenni, con rinorrea, prurito nasale e/o oculare, lacrimazione e starnutazione.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Cetirizina Prima di iniziare ad assumere la cetirizina è molto importante informare il medico se: Si hanno lesioni del midollo spinale;

Si soffre di un'insufficienza renale;

Si hanno problemi alla vescica o alla prostata;

Si soffre di epilessia o si è a rischio di convulsioni. Nota bene La cetirizina può interferire con i test cutanei per le allergie, poiché questi vengono inibiti dagli antistaminici. Pertanto, qualora ci si dovesse sottoporre a simili test, è opportuno infornarne il medico che comunicherà al paziente come è meglio procedere nel suo specifico caso.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Cetirizina e Altri Farmaci Dagli studi condotti sulla cetirizina non si sono evidenziate significative interazioni farmacodinamiche né interazioni farmacocinetiche con altri farmaci. Tuttavia, nonostante ciò, prima di iniziare ad assumere la cetirizina, il medico dovrebbe essere informato se il paziente sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. Cetirizina con alcol Come avviene per tutti gli antistaminici, è sconsigliabile l'assunzione di alcol in concomitanza al trattamento con cetirizina.

Come Agisce Come Funziona la Cetirizina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La cetirizina è un metabolita dell'idrossizina nell'uomo appartenente alla classe degli antagonisti dei recettori H1 dell'istamina. Una volta assunta, antagonizzando tali recettori, essa esercita un'azione antistaminica grazie alla quale è capace di contrastare la sintomatologia tipica di rinite allergica e orticaria e che normalmente si verifica in seguito alla liberazione di istamina e alla sua interazione con i recettori H1. Più nel dettaglio, dagli studi effettuati è emerso che la cetirizina è in grado di: Inibire la fase tardiva di reclutamento degli eosinofili nella cute e nella congiuntiva di soggetti atopici esposti ad allergeni;

Inibire in maniera pronunciata le reazioni pomfoidi ed eritematose indotte da concentrazioni molto elevate di istamina nella cute;

Migliorare i sintomi della rinite senza alterare la funzione polmonare;

Migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da rinite allergica stagionale e perenne.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Cetirizina e in Quali Dosi? La cetirizina è disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione orale. Dose, modo e tempo di somministrazione possono variare in funzione dell'età del paziente, della gravità del disturbo e della risposta dell'individuo al trattamento. Di seguito, verranno riportati i dosaggi abitualmente impiegati in terapia facendo riferimento alle compresse di cetirizina da 10 mg e alle gocce orali (10 mg/ml). Pazienti adulti : Una compressa da 10 mg una volta al giorno, oppure 10 mg di cetirizina una volta al giorno come 20 gocce.

: Bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni : 5 mg di cetirizina (mezza compressa da 10 mg) due volte al giorno, oppure 5 mg di cetirizina due volte al giorno somministrati come 10 gocce due volte al dì.

: Bambini di età compresa tra 2 e 6 anni : 2,5 mg di cetirizina due volte al dì somministrati come 5 gocce due volte al giorno.

: I pazienti con compromissione della funzionalità renale potrebbero necessitare di una riduzione della dose di cetirizina abitualmente somministrata. Sarà il medico a determinare il giusto dosaggio su base individuale per ciascun paziente. La durata del trattamento verrà stabilita dal medico in base al tipo di disturbo che affligge il paziente e sulla base della sua risposta alla stessa terapia.

Gravidanza e Allattamento La Cetirizina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Non ci sono sufficienti studi in merito alla sicurezza d'uso della cetirizina nelle donne in gravidanza, anche se gli studi condotti su animali non hanno dimostrato effetti dannosi diretti o indiretti derivanti dall'uso del principio attivo durante la gestazione. Nonostante ciò, l'uso della cetirizina nelle donne in gravidanza dovrebbe avvenire solo se il medico lo ritiene assolutamente necessario. L'allattamento al seno in concomitanza alla terapia con cetirizina, invece, dovrebbe essere evitato, poiché il principio attivo viene escreto nel latte materno.