Cervicite: Cos'è? Cause e Terapia

Cos'è Cervicite: Cos’è? Shutterstock Cervicite è il termine medico che indica l'infiammazione, acuta o cronica, a carico della cervice uterina (o collo dell'utero). Spesso, la cervicite è espressione di malattie veneree; tuttavia, può essere dovuta anche a cause di natura non-infettiva. La cervicite può decorrere in modo del tutto asintomatico; perciò, in assenza di sintomi, la paziente non si rende conto dell'infiammazione in atto. Più spesso, tuttavia, le donne affette da cervicite lamentano i sintomi caratteristici delle infezioni genitali: alterazioni della cromia e dell'odore delle perdite vaginali, alterazioni del ciclo mestruale ed eventuali dolori o fastidi durante i rapporti sessuali. La cervicite è una malattia generalmente di semplice risoluzione, purché la terapia sia tempestiva.

L'obiettivo del trattamento medico è l'eliminazione della causa scatenante e la prevenzione delle complicanze. Cos’è la Cervice Uterina: un breve ripasso Anche noto come collo dell'utero, la cervice uterina è la porzione inferiore dell'utero.

Lunga generalmente 2-3 centimetri, la cervice uterina mette in comunicazione la cavità dell'utero con il lume della vagina.

Tipi Cervicite: Tipologie e Classificazione Gli esperti classificano la cervicite in: Esocervicite ed endocervicite: la classificazione è in funzione al locus preciso in cui si sviluppa l'infiammazione.

È doveroso ricordare che l'esocervice (detta anche portio) è la parte del collo dell'utero che protrude in vagina come il muso di una tinca, mentre l'endocervice è la parte più interna che comprende il canale cervicale e che , superiormente, continua con l'istmo uterino. oppure in: Cervicite acuta e cervicite cronica: in questo caso, la classificazione si basa sull'intensità, sulla tipologia e sulla durata dei sintomi. Endocervicite Nell'endocervicite, l'infiammazione si manifesta a livello del canale cervicale.

In questo caso, l'esocervice non è coinvolta nel processo infiammatorio. Esocervicite Nell'esocervicite, l'infiammazione colpisce la porzione intravaginale del collo dell'utero (esocervice).

In tali frangenti, è sempre presente un processo infiammatorio a carico del sistema ghiandolare della portio. Cervicite Acuta e Cervicite Cronica La cervicite è detta acuta quando ha una durata di pochi giorni e si presenta con una sintomatologia intensa, mentre è definita cronica quando dura qualche settimana e si manifesta con una sintomatologia meno evidente. La cervicite acuta è rara e, in genere, è correlata a un'infezione. Le cerviciti acute possono cronicizzare, cioè diventare croniche.

Diagnosi Come riconoscere la Cervicite: la Diagnosi Shutterstock Per una diagnosi accurata di cervicite, sono fondamentali un approfondito esame obiettivo ginecologico, un'accurata anamnesi e un'analisi di laboratorio successiva a Pap-test o tampone cervicale.

Solo in rari casi, trova impiego anche la colposcopia con biopsia cervicale (o semplicemente colposcopia con biopsia). È da segnalare che, per nulla di rado, l'individuazione della cervicite avviene per caso, durante un controllo ginecologico di routine; ciò è correlato alla concreta possibilità che l'infiammazione della cervice uterina sia completamente asintomatica. Esame Obiettivo Ginecologico L'esame obiettivo ginecologico permette di individuare i segni tipici della cervicite; presenta, tuttavia, un limite: non sempre fornisce indicazioni in merito all'agente causale, un dato, quest'ultimo, molto importante al momento della pianificazione della terapia. L'esame obiettivo ginecologico chiarisce quali altre indagini è bene eseguire per capire l'esatta natura dell'infiammazione presente. Anamnesi L'anamnesi è utile per risalire alle cause della cervicite.

Per chiarire l'eziologia dell'infiammazione, prevede domande relative a: La vita sessuale della paziente (es: numero di partner del passato; rapporti occasionali; uso del preservativo ecc.);

Il metodo di contraccezione utilizzato;

La presenza di allergie a lattice o prodotti spermicidi;

I prodotti usati per l'igiene intima. Pap-Test e Tampone Cervicale Brevemente, Pap-test e tampone cervicale prevedono la raccolta di un campione di tessuto cervicale e, successivamente, la sua analisi in laboratorio. Le analisi di laboratorio sono fondamentali alla diagnosi accurata delle cerviciti infettive, in quanto permettono di individuare l'agente patogeno responsabile dell'infiammazione; il Pap-test, inoltre, è importante nel riconoscimento di cervicite potenzialmente dovute a neoplasie del collo dell'utero. Colposcopia con Biopsia La colposcopia con biopsia cervicale è un'indagine altamente approfondita, che trova impiego quando il Pap-test rileva anomalie profonde a carico della cervice uterina. In presenza di cervicite, la colposcopia con biopsia è d'obbligo quando il Pap-test ha rilevato possibili lesioni neoplastiche all'origine dell'infiammazione.

Terapia Cervicite: la Cura Non esiste una terapia standard per la cervicite; il trattamento di questa condizione, infatti, varia in funzione della causa scatenante, il che spiega per quale motivo è fondamentale una diagnosi finalizzata anche al chiarimento del fattore responsabile dell'infiammazione. Per approfondire: Farmaci per la Cura della Cervicite Cervicite Batterica: come si cura Quando la cervicite è dovuta a un'infezione batterica, il trattamento si fonda sulla somministrazione di un antibiotico, quale per esempio l'azitromicina, la doxiciclina o il metronidazolo. La scelta dell'antibiotico da impiegare spetta al medico curante e dipende dall'agente batterico responsabile dell'infiammazione della cervice uterina. È importante segnalare che la terapia antibiotica dovrebbe coinvolgere anche l'eventuale partner della paziente, così da evitare ricadute o altre complicanze. Cervicite da Herpes Genitale: come si cura Quando la cervicite è dovuta a un'infezione da herpes genitale, la terapia prevede il ricorso a farmaci antivirali, come per esempio l'aciclovir o il valaciclovir; questi medicinali non curano definitivamente l'infezione, ma sono comunque utili perché permettono un controllo dei sintomi. Come nel caso della cervicite batterica, anche in presenza di cervicite da herpes genitale, la terapia antivirale dovrebbe interessare l'eventuale partner della paziente. Cervicite Non-Infettiva: come si cura Il trattamento delle cerviciti non-infettive prevede l'eliminazione o, in alcuni casi, solo la limitazione dell'agente che irrita e infiamma la cervice uterina; per esempio: Se la cervicite è dovuta a un'allergia al lattice dei preservativi, è indispensabile evitare l'uso di questo mezzo di contraccezione.

Se la cervicite è correlata all'impiego del diaframma contraccettivo, è terapeutico sostituire questo metodo anticoncezionale con un'altra soluzione altrettanto efficace.

Se la cervicite è dovuta a un tumore benigno o maligno dell'utero, è importantissimo rimuovere la lesione neoplastica, affidandosi alla chirurgia.

Se la cervicite è conseguenza dell'uso improprio di assorbenti interni, è sufficiente evitare l'impiego di tali prodotti.

Se la cervicite è connessa alla menopausa, può risultare di aiuto l'attuazione di una terapia ormonale atta a riequilibrare i livelli di estrogeno e progesterone. Cervicite e Astensione dall’Attività Sessuale Specie quando la cervicite è infettiva, almeno per tutto il periodo della terapia, è importante che la paziente si astenga dai rapporti sessuali con il proprio partner. L'uso del preservativo non costituisce un'eccezione alla suddetta indicazione.

Prognosi Salvo casi particolari, se diagnosi e trattamento sono tempestivi, la cervicite tende ad avere prognosi benevola.

Al contrario, se la cura è tardiva, questa condizione potrebbe cronicizzare ed essere all'origine di diverse complicanze. Cervicite Infettiva e Monitoraggio A distanza di qualche mese dal termine delle cure (in genere 2 o 3), le donne che hanno sofferto di cervicite infettiva dovrebbero sottoporsi a un esame di controllo che valuti l'effettiva remissione dell'infezione.