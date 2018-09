Certificato Anamnestico: Cos'è? A Cosa Serve e Come si Ottiene

Che cos'è il Certificato Anamnestico?

Il certificato anamnestico è un particolare certificato medico che contiene una serie di informazioni circa lo stato di salute generale dell'individuo.

In Italia, il certificato medico deve essere obbligatoriamente presentato ogniqualvolta vi è la necessità di attestare che l'individuo non presenta condizioni fisiologiche o patologiche per le quali non è in grado di svolgere determinate attività o impieghi lavorativi.

Le attività e gli impieghi lavorativi per i quali è necessario essere in possesso ed esibire il certificato anamnestico sono stabiliti dalla legge, così come la modalità di presentazione del documento in questione è regolamentata dalla normativa attualmente vigente.

Tralasciando i certificati anamnestici richiesti per lo svolgimento di attività lavorative particolari (ad esempio, la professione del tassista), i certificati medici maggiormente richiesti in Italia sono quelli per il rilascio o rinnovo della patente di guida e della patente nautica e quelli per il rilascio del porto d'armi sia per uso venatorio (fucile per la caccia) che per uso difesa personale.