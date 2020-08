I cerotti per i punti neri sono prodotti cosmetici impiegati per rimuovere i comedoni aperti che si formano sulla pelle del volto, in particolare in zone particolarmente sensibili al problema, come naso , mento e fronte (la cosiddetta zona T del viso ). Anche conosciuti con i nomi inglesi "pore strips" o "patch", i cerotti per punti neri sono ritenuti da molte donne uno strumento di bellezza indispensabile.

I cerotti per punti neri sono formati da un supporto - generalmente in tessuto - sul quale sono distribuite miscele di diverse sostanze. Tali sostanze (di origine sintetica e/o naturale) sono in grado di assorbire il sebo in eccesso e - quando entrano in contatto con l' acqua - si ammorbidiscono diventando "collose" e aderendo perfettamente alla pelle. Una volta asciutte, le suddette sostanze si induriscono, restando tuttavia legate alle impurità superficiali presenti sulla pelle. Attraverso la rimozione del cerotto, pertanto, verranno rimosse anche le impurità ad esso legate.

Come si Usano

Come Applicare i cerotti per i Punti Neri

I cerotti per i punti neri devono essere applicati seguendo attentamente le istruzioni riportate sulla confezione. Difatti, non tutti questi prodotti sono uguali. Per fare un esempio, alcuni cerotti possono essere applicati con le mani umide, mentre altri richiedono di essere applicati con le mani ben asciutte.

Ad ogni modo, per favorirne l'efficacia ed evitare spiacevoli effetti indesiderati, può essere utile seguire alcuni semplici consigli.

Preparazione della pelle

Innanzitutto, prima di procedere all'applicazione dei cerotti per i punti neri, la pelle dovrebbe essere preparata favorendo la dilatazione dei pori. A questo scopo, può essere utile applicare i cerotti dopo la doccia o dopo un bagno caldo: l'acqua e il vapore caldi, infatti, favoriscono la dilatazione dei pori.

In alternativa, è possibile immergere un asciugamano in acqua calda e applicarlo sulle zone interessate per qualche minuto. Anche in questo caso, il calore dovrebbe favorire l'apertura dei pori.

Applicazione del cerotto

Come accennato, per garantirne l'efficacia, è importante che i cerotti per i punti neri vengano applicati correttamente e seguendo le istruzioni.

Molti di questi prodotti richiedono che la zona da trattare venga preventivamente inumidita con acqua e che l'applicazione avvenga con le mani asciutte. Tuttavia, l'area di applicazione non dev'essere eccessivamente bagnata, altrimenti le sostanze collose faticano ad asciugarsi e rimangono di una consistenza eccessivamente morbida che ne rende difficoltosa la rimozione. In simili condizioni, il trattamento risulterebbe, pertanto, del tutto inutile.

Altro aspetto fondamentale è il tempo di posa, che deve sempre essere rispettato: un tempo di posa troppo breve non permetterebbe una corretta asciugatura delle sostanze collose; mentre un tempo di posa eccessivamente lungo potrebbe infastidire e irritare la pelle.

Rimozione del cerotto

Trascorso il tempo di posa indicato sulla confezione del prodotto, il cerotto dev'essere strappato delicatamente e gli eventuali residui possono essere rimossi dalla pelle con un po' di acqua tiepida. Inoltre, può essere utile l'applicazione di prodotti idratanti o lenitivi.

Cerotti per punti neri online

Online sono disponibili delle strisce per la pulizia profonda dei pori in confezione da 48 strisce, 24 per la pulizia del naso e 24 per la pulizia del viso, impacchettate individualmente per comodità.

I cerotti sono realizzati con materiali di qualità, che includono acqua ed una quantità equilibrata di biossido di titanio. Sono ipoallergenici e adatti a tutti i tipi di pelle.

Queste strisce sono davvero facili da usare: è sufficiente infatti estrarle dalla confezione ed applicarle. Sono anche facili da rimuovere in quanto contengono la giusta quantità di adesivo.

Volendo si può anche provare ad utilizzare un aspiratore per punti neri.

In alternativa, si può optare per 3 confezioni di strip per la zona T arricchito con Acido Citrico, con pochette da viaggio.

Questi cerotti si attivano con l’acqua legandosi a punti neri e impurità per purificare la pelle in profondità. Grazie allo speciale e morbido tessuto aderiscono meglio alla zona interessata dalle imperfezioni, specialmente al naso, mentre gli estratti di limone donano un gradevole senso di freschezza alla pelle.

È consigliabile, utilizzare il prodotto una volta alla settimana.