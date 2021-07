Cerotti alla Nicotina: Come Funzionano e Dove Acquistarli

Cosa sono i Cerotti alla Nicotina? I cerotti alla nicotina sono farmaci utilizzati nell'ambito del trattamento della dipendenza da nicotina. In altri termini, possono essere definiti come cerotti per smettere di fumare. Shutterstock Entrando più nel dettaglio, si tratta di cerotti transdermici all'interno dei quali è contenuta una certa concentrazione di nicotina che viene gradualmente rilasciata nell'arco di 16 o 24 ore, a seconda del prodotto preso in considerazione.

Quando si Usano Quali sono le Indicazioni Terapeutiche dei Cerotti alla Nicotina? I cerotti alla nicotina si utilizzano quando una persona intende smettere di fumare nell'ambito di quella che viene definita terapia sostitutiva a base di nicotina (NRT). Poiché la dipendenza dal fumo è scatenata proprio dalla presenza di nicotina, l'utilizzo di cerotti che la contengono consente di rilasciarne piccole quantità nell'arco della giornata, contribuendo così a ridurre i sintomi tipici dell'astinenza e il desiderio di fumare. Naturalmente, durante il trattamento con i cerotti alla nicotina bisognerebbe smettere completamente di fumare. Lo sapevi che… Esistono specifici programmi - chiamati programmi per la cessazione del fumo - che forniscono supporto comportamentale per poter abbandonare questo pericoloso vizio. L'aderire a questi programmi può aumentare la possibilità di successo di smettere di fumare.

Sono Sicuri? I cerotti alla Nicotina sono sicuri da utilizzare? Se impiegati correttamente, seguendo le indicazioni del medico e le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del prodotto, i cerotti alla nicotina sono da considerarsi farmaci sicuri da utilizzare. Inoltre, i cerotti alla nicotina non comportano i rischi per la salute legati al tabacco in quanto non contengono catrame, monossido di carbonio o altre sostanze tossiche che, invece, sono presenti nel fumo di sigaretta. Alcune persone, tuttavia, temono che dopo aver abbandonato il vizio del fumo si possa sviluppare una dipendenza verso gli stessi cerotti alla nicotina. Questa evenienza è fortunatamente rara e, nel caso in cui si verificasse, tende ad essere un'abitudine più facile da perdere. Ad ogni modo, se dovesse svilupparsi una dipendenza da cerotti alla nicotina, è molto importante parlarne con il medico. In qualsiasi caso, ricordiamo che il vizio del fumo non apporta alcun beneficio per la salute, al contrario, determina un maggior rischio di sviluppo di alcune patologie. Pertanto, smettere di fumare è sempre opportuno, e anzi, sarebbe necessario per il benessere dell'intero organismo.

Avvertenze Cosa è bene sapere prima di iniziare ad utilizzare i Cerotti alla Nicotina I cerotti alla nicotina possono essere acquistati anche senza presentazione di ricetta medica. Tuttavia, è importantissimo ricordare che si tratta di farmaci a tutti gli effetti, pertanto, prima di utilizzarli non solo sarebbe opportuno chiedere il parere preventivo del proprio medico, ma è buona norma leggerne con attenzione il foglietto illustrativo. Difatti, come qualsiasi altro farmaco, oltre a poter causare effetti indesiderati e presentare controindicazioni, possono esistere situazioni e condizioni per le quali è necessario il consulto medico prima di utilizzare simili prodotti. Ad esempio, se si soffre di alcune malattie (come patologie renali ed epatiche, diabete, ipertiroidismo, feocromocitoma, ulcere gastroduodenali, esofagiti) è necessario informarne il medico prima di applicare i cerotti alla nicotina. Allo stesso modo, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, si sono recentemente assunti o si potrebbero assumere altri medicinali o prodotti di qualsiasi tipo a causa delle interazioni farmacologiche che potrebbero potenzialmente instaurarsi. Nota : per maggiori informazioni in merito ad avvertenze, precauzioni ed interazioni farmacologiche dei cerotti alla nicotina, consultare il foglietto illustrativo del prodotto che si vuole impiegare.

Effetti Collaterali I Cerotti alla Nicotina possono causare Effetti Indesiderati? I cerotti alla nicotina possono causare effetti indesiderati come qualsiasi altro medicinale. In particolare, fra gli effetti collaterali che più comunemente possono manifestarsi, ricordiamo: Reazioni cutanee in corrispondenza dell'area in cui il cerotto alla nicotina viene applicato;

Nausea e/o vomito;

Mal di testa;

Capogiri;

Nervosismo;

Disturbi del sonno come insonnia e sogni anomali;

Respiro affannoso, tosse;

Disturbi digestivi;

Dolore allo stomaco;

Diarrea o stipsi. Da non dimenticare, inoltre, la possibile comparsa di reazioni allergiche in individui sensibili. Ancora una volta, per informazioni più dettagliate, s'invita a far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo dei cerotti alla nicotina che s'intende impiegare.

Gravidanza e Allattamento I Cerotti alla Nicotina si possono usare in Gravidanza e durante l'Allattamento al Seno? Sia durante la gestazione che durante l'allattamento al seno è indispensabile smettere di fumare in quanto il fumo può causare danni al bambino. Per farlo, tuttavia, sarebbe bene evitare l'uso di farmaci a base di nicotina. Se non si riesce a smettere di fumare in gravidanza o mentre si allatta al seno, è fondamentale rivolgersi immediatamente al medico che saprà indicare alla propria paziente quale strategia è meglio adottare per abbandonare il pericoloso e dannoso vizio del fumo.

Controindicazioni Quando NON utilizzare i Cerotti alla Nicotina I cerotti alla nicotina non devono essere utilizzati in caso di allergia nota alla stessa nicotina e/o ad uno o più degli eccipienti contenuti nel farmaco che si deve impiegare. Poiché le controindicazioni all'uso dei cerotti alla nicotina possono variare in funzione del farmaco preso in considerazione (quindi, in funzione della concentrazione di nicotina contenuta nei cerotti transdermici), per informazioni specifiche e dettagliate si rimanda all'attenta lettura del foglietto illustrativo del prodotto che si vuole impiegare. In caso di dubbi, rivolgersi al medico o chiedere aiuto al farmacista.