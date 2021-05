Cerotti Nasali: A Cosa Servono? Come e Quando Usarli

A Cosa Servono

I cerotti nasali sfruttano l'azione meccanica delle strisce flessibili al loro interno, per aprire delicatamente i passaggi nasali facilitando così la respirazione.

I cerotti nasali possono sono utilizzati in caso di congestione nasale secondaria ad allergie o malattie invernali, quali influenza e raffreddore. Questi dispositivi possono essere usati, inoltre, durante la notte, per migliorare la qualità del sonno dalle persone che hanno la tendenza a russare o tendono a respirare con la bocca (anziché dal naso).

I cerotti nasali rappresentano la soluzione giusta per gli sportivi, poiché consentono l'introduzione di una maggiore quantità d'aria. I cerotti nasali sono una buona soluzione anche per chi è raffreddato, soffre di allergie o non riesce a tenere il naso libero per svariati altri motivi (nota: in caso di dubbi circa l'uso del prodotto, è consigliabile chiedere il parere al proprio medico).

Cerotti Nasali: Quando Usarli?

Shutterstock

I cerotti nasali possono essere utilizzati ogni qualvolta si ha il naso chiuso o congestionato. L'uso di questi dispositivi è adatto in caso di setto nasale deviato, allergie, raffreddore e russamento.

Congestione nasale notturna

La congestione nasale può condizionare non solo il sonno, ma anche il benessere quotidiano. Di notte, i passaggi nasali tendono a restringersi, rendendo più difficile il regolare ingresso dell'aria.

Applicati prima del riposo notturno, i cerotti nasali sono flessibili, leggeri ed allargano delicatamente le narici, facilitando così la respirazione.

Allergia e raffreddore

Condizioni come la rinite allergica o il raffreddore rendono la respirazione attraverso il naso più difficoltosa. I cerotti nasali allargano le narici riducendo la resistenza all'ingresso dell'aria ed offrendo immediato sollievo dal naso chiuso. Inoltre, questi dispositivi non contengono medicinali, si possono utilizzare con i normali trattamenti anti-allergici, senza il rischio di incorrere in pericolose interazioni farmacologiche.

Setto nasale deviato

Alcune persone che sperimentano difficoltà a respirare possono avere una deviazione della struttura osteo-cartilaginea che separa le due narici (setto nasale). Quest'anomalia può esistere fin dalla nascita o risultare dalla rottura del naso.

La sintomatologia del setto nasale deviato include l'occlusione parziale di una o entrambe le narici, sonno disturbato, congestione, respirazione rumorosa e russamento. Anche in questo caso, l'applicazione dei cerotti allarga delicatamente i passaggi nasali, facilitando la respirazione.

I cerotti nasali non devono essere considerati, però, un'alternativa all'eventuale correzione chirurgica del problema, ma possono fornire un temporaneo sollievo, permettendo all'aria di fluire più liberamente attraverso i passaggi nasali ostruiti.

Russamento

Solitamente si russa, quando si tende a respirare con la bocca.

I cerotti nasali aiutano a ridurre il russamento, agevolando la respirazione attraverso il naso e consentendo di dormire meglio. Tuttavia, nel caso si sospetti che il russamento possa essere la spia di una patologia più grave (ad esempio: apnea del sonno), è consigliabile rivolgersi al proprio medico.