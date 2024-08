I cerotti per il mal di schiena sono prodotti specificatamente realizzati per essere applicati sulla schiena quando questa è dolente. Esistono differenti tipologie di cerotti, ognuno realizzato in maniera differente ma con un obiettivo comune: fornire sollievo dallo stimolo doloroso che può colpire quest'area corporea.

Tipi di cerotti

Cerotti medicati per il mal di schiena

I cerotti medicati per il mal di schiena sono farmaci a tutti gli effetti, generalmente contenenti principi attivi antinfiammatori non steroidei (FANS). Questi cerotti possono essere utilizzati per alleviare il mal di schiena e dolori muscolari e articolari localizzati anche in altre aree del corpo.

I cerotti per il mal di schiena a base di antinfiammatori sono costituiti da un supporto solido - solitamente di tessuto non tessuto (la base del cerotto) - su cui è posta una matrice acrilica nella quale è disperso il principio attivo. Una volta applicato, il cerotto antinfiammatorio rilascia gradualmente il FANS contenuto esercitando un'azione antinfiammatoria e antiflogistica.

Fra i principi attivi che possono rientrare nella composizione di cerotti per il mal di schiena di questo tipo, ricordiamo il diclofenac, l'ibuprofene e il ketoprofene.

Benché molti cerotti antinfiammatori per il mal di schiena possano essere liberamente acquistati senza ricetta medica, prima di ricorrere al loro impiego, è fondamentale consultare il medico.

Cerotti senza farmaci per mal di schiena

I cerotti di questo tipo, come suggerisce il loro stesso nome, non contengono farmaci al loro interno e non sono considerati medicinali.

I cerotti per mal di schiena senza farmaci, tuttavia, sono realizzati in maniera molto simile ai cerotti medicati. Più nel dettaglio, si differenziano da questi ultimi per il tipo di ingredienti attivi contenuti che, in questo caso, sono costituiti da estratti di origine vegetale dotati di proprietà utili nel trattamento di stati dolorosi e/o infiammatori di tipo muscolare e articolare. Fra gli estratti vegetali che possono essere impiegati in quest'ambito ricordiamo:

Gli estratti di arnica , pianta dotata di proprietà antiedemigene, antinfiammatorie e analgesiche, molto utile in caso di stiramenti, contusioni, edemi ed ematomi;

, pianta dotata di proprietà antiedemigene, antinfiammatorie e analgesiche, molto utile in caso di stiramenti, contusioni, edemi ed ematomi; Gli estratti di artiglio del diavolo , pianta cui sono ascritte proprietà antireumatiche, antinfiammatorie e analgesiche;

, pianta cui sono ascritte proprietà antireumatiche, antinfiammatorie e analgesiche; Gli estratti di salice , pianta dalle ben note attività antinfiammatorie;

, pianta dalle ben note attività antinfiammatorie; Gli estratti di boswellia, pianta cui sono attribuite proprietà antinfiammatorie e che si ritiene possano essere utili non solo in presenza di dolori muscolari, ma anche in presenza di artrite, artrosi e reumatismi.

I cerotti per il mal di schiena senza farmaci sono generalmente inquadrati come dispositivi medici e, in quanto tali, sono liberamente acquistabili senza ricetta. Tuttavia, prima di utilizzarli, il consiglio preventivo con il proprio medico è sempre opportuno; difatti, anche se contenenti estratti vegetali di origine naturale, ciò non significa che siano del tutto privi di effetti indesiderati o controindicazioni. Allo stesso tempo, si ricorda l'importanza di applicare i cerotti per mal di schiena senza farmaci seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle istruzioni d'uso proprio per evitare la possibile insorgenza di effetti non voluti.

Cerotti a effetto freddo

I cerotti per mal di schiena a effetto freddo contengono sostanze capaci di esercitare un'azione rinfrescante, comunemente nota come "effetto freddo", che può contribuire a donare sollievo dal dolore provato. Un classico esempio di questo tipo di sostanze è rappresentato dal mentolo.

In associazione alle sostanze responsabili dell'effetto freddo possono essere presenti anche altri ingredienti che coadiuvano l'azione antidolorifica e/o conferiscono ulteriori proprietà al cerotto (ad esempio, proprietà antinfiammatorie). Tali ingredienti, generalmente, sono rappresentati da estratti vegetali, come ad esempio, il già menzionato estratto di arnica.

I cerotti per mal di schiena effetto freddo si rivelano particolarmente utili in caso di contusioni, distorsioni e logoramento articolare.

Anche in questo caso, è importante seguire attentamente le istruzioni per il corretto modo d'uso onde evitare effetti indesiderati e spiacevoli conseguenze.

Cerotti autoriscaldanti per il mal di schiena

I cerotti autoriscaldanti per il mal di schiena sono realizzati con una tecnologia tale da permettere la generazione di calore in seguito all'applicazione sulla zona dolorante.

Il calore così sprigionato esercita un'azione terapeutica che è in grado di contribuire alla riduzione del dolore. I cerotti autoriscaldanti si rivelano particolarmente utili in caso di tensioni o rigidità muscolari, stiramenti, artriti.

I cerotti autoriscaldanti non contengono farmaci e possono essere acquistati pressoché ovunque. Tuttavia, ancora una volta, si ricorda l'importanza di seguire con scrupolosa attenzione le istruzioni per il corretto modo d'uso del prodotto al fine di evitare la comparsa di reazioni non desiderate.