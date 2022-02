Naturalmente, trattandosi di cerotti antinfiammatori, i principi attivi in essi contenuti sono in grado di contrastare in maniera diretta l'infiammazione e il tipico dolore da essa indotto. I principi attivi maggiormente utilizzati per raggiungere tale scopo sono i FANS ( Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei ). Fra questi, i più comunemente impiegati sono:

I cerotti antinfiammatori sono composti, solitamente, da una matrice acrilica all'interno della quale è disperso il principio attivo . Tale matrice è protetta da due lembi di carta siliconata e si trova su un supporto di tessuto non tessuto (generalmente di poliestere). Nella parte di cerotto che entra in contatto con la cute è, invece, presente uno strato adesivo protetto da una pellicola che, naturalmente, dovrà essere rimossa prima dell'applicazione del cerotto.

Una volta applicato, il cerotto rilascia gradualmente il farmaco disperso nella sua matrice. In questo modo, il principio attivo viene assorbito dalla cute e raggiunge gli strati più profondi in cui è presente lo stato infiammatorio che si vuole trattare.

I migliori cerotti antinfiammatori secondo le recensioni Amazon

Sul portale di e-commerce più famoso del mondo è disponibile una vastissima gamma di cerotti di origine completamente naturale contro le infiammazioni della cervicale, della zona lombare e di altre aree "critiche" e dolorose. Facciamo ordine con una selezione dei prodotti più apprezzati dagli utenti di Amazon:

No Dol

I cerotti No Dol sono un dispositivo medico di origine assolutamente naturale a base di arnica, canfora, artiglio del diavolo, salice, zolfo e lavanda. Sono indicati per il sollievo dei dolori muscolari e articolari. L'azienda produttrice, Esi, spiega che la speciale tecnologia di questi cerotti ne garantisce l'azione per 24 ore. La confezione contiene dieci cerotti, ma è possibile tagliare il cerotto con le forbici in caso fosse necessario un formato più piccolo. Chi ha acquistato il prodotto ne loda la capacità terapeutica su piccole noie muscolari, mentre per alcuni si rivela inefficace su infiammazioni più rilevanti.

CuraDol

Tra i cerotti antinfiammatori più recensiti su Amazon troviamo anche i CuraDol, studiati e formulati da Cura Farma per sfruttare al meglio i benefici effetti dei suoi componenti naturali per il trattamento cutaneo delle zone articolari. Questi cerotti sono indicati per dolori muscolari e osteoarticolari o in presenza di distorsioni e contratture di varia natura, quali dolori reumatici, traumi sportivi, torcicollo e lombalgie. Tra gli ingredienti troviamo artiglio del diavolo, arnica montana, salice e canfora. La speciale tecnologia a lento rilascio garantisce l'azione del cerotto fino a 24h.

Dolorelax

Si basano sugli effetti del freddo, anziché del calore, i cerotti Dolorelax, indicati in particolare per il trattamento di dolori a seguito di storte, contusioni, distorsioni e logoramento articolare. Il dispositivo è a base di estratti vegetali di arnica, ippocastano e mentolo. Correttamente utilizzato, questo cerotto è adatto a qualsiasi necessità personale e si mantiene attivo fino a 6 ore raffreddando la parte dolorante. La confezione contiene cinque cerotti.

