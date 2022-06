Cefalea Tensiva: Cause, Sintomi, Quanto dura e Rimedi

La cefalea tensiva può essere episodica o cronica (se le crisi si presentano ogni due-tre giorni). Questa forma di mal di testa non comporta altri sintomi , come inabilità funzionale, nausea o avversione alla luce ( fotofobia ), che sono tipicamente associati all' emicrania . Inoltre, la cefalea di tipo tensivo non condiziona le normali attività quotidiane del paziente e il movimento sembra aiutare ad alleviare il disturbo. Per gestire adeguatamente questa forma di mal di testa, è necessario identificare e trattare i potenziali fattori scatenanti.

La cefalea tensiva ha spesso caratteristiche variabili nella stessa persona che tende a soffrirne. In molti casi, però, questa forma di mal di testa provoca un dolore persistente, di intensità lieve o media, che si localizza nella regione occipitale, cioè nella parte posteriore del cranio , sopra la nuca. In alcuni soggetti, invece, il dolore costrittivo (definito spesso come un "cerchio alla testa") si concentra prevalentemente a livello degli occhi e delle tempie (regione frontale), oppure è diffuso a tutto il capo. La cefalea tensiva è frequentemente bilaterale, interessa cioè sia il lato destro, che quello sinistro. Gli attacchi di dolore possono durare da mezz'ora a 5-7 giorni.

La cefalea tensiva è più comune nel sesso femminile e colpisce prevalentemente le persone che trascorrono molto tempo sedute in posizioni scorrette o accumulano stress . Anche la cattiva occlusione dentaria , la mancanza di riposo, la cervicalgia e l' astenopia (stanchezza visiva) possono contribuire alla comparsa della cefalea di tipo tensivo. Il disturbo può essere correlato anche alla depressione o all' ansia : attualmente, è stata riconosciuta una forma di mal di testa non associata alla tensione muscolare , quindi, probabilmente, di sola origine psicologica .

Cause e fattori scatenanti

Cosa provoca la Cefalea tensiva?

La cefalea tensiva interessa fino al 75% della popolazione, con una prevalenza maggiore nel sesso femminile.

Le cause del disturbo non sono del tutto note, ma la maggior parte degli specialisti è concorde nel ritenere che questa forma di mal di testa dipenda da un'involontaria e continua contrazione dei muscoli della nuca, della fronte, delle tempie, del collo e delle spalle. La cefalea tensiva è infatti più comune nelle persone che, per motivi di studio o lavoro, tendono ad assumere una posizione scorretta (più sbilanciata in avanti); ciò costringe a irrigidire maggiormente i muscoli del collo e della testa, per trovare l'equilibrio ideale.

All'origine di questa forma di cefalea, comunque potrebbero esserci anche cause più strettamente neurologiche, come alterazioni dei centri cerebrali che controllano la percezione del dolore e la tolleranza allo stress.

Fattori aggravanti e/o predisponenti

I principali fattori scatenanti la cefalea tensiva sono gli eventi stressanti, il turbamento nervoso, l'ansia e la depressione; per questo, la condizione viene spesso considerata un disturbo psicosomatico. Non a caso, le persone che si trovano in queste situazioni tendono a scaricare la tensione accumulata a livello delle spalle, contraendo le fasce muscolari di collo e testa; questo sforzo involontario, ma continuo, si traduce in un attacco di cefalea.

Inoltre, occorre considerare che i soggetti che stanno attraversando un periodo di esaurimento psicofisico hanno una soglia del dolore più bassa rispetto alla media, a causa della diminuzione del livello delle endorfine. Se il livello di tali sostanze è basso, anche una semplice contrattura muscolare può essere avvertita in maniera più dolorosa e intensa.

Oltre allo stress, gli altri fattori scatenanti la cefalea tensiva comprendono: