Cataratta: cos'è? Cause e differenze

Definizione Cos'è la Cataratta? Si definisce cataratta un'opacizzazione parziale o totale del cristallino, la lente biconvessa situata all'interno del bulbo oculare, tra l'iride ed il corpo vitreo; questo sistema diottrico "naturale" trasparente, permette di visualizzare correttamente un oggetto, una figura o qualsiasi altra immagine. Shutterstock Il cristallino riveste una funzione importantissima per l'occhio: similmente all'obiettivo di una macchina fotografica, questa lente posta all'interno del bulbo oculare ha il compito di mettere a fuoco sulla retina la luce che supera la cornea. Si parla dunque di cataratta quando - a causa di traumi, età avanzata, radiazioni solari o patologie metaboliche - il cristallino perde la propria trasparenza con marcata riduzione della capacità visiva. La cataratta è una malattia grave che, se non trattata fin dai primissimi sintomi, può causare una cecità permanente. Curiosità Il termine cataratta sembra avere origini antichissime: la parola deriva dal greco "katarraktês" che significa letteralmente "qualcosa che cade dall'alto verso il basso". La definizione non può che essere più indicata: il significato antico del termine "cataratta" viene utilizzato anche in medicina per mettere in evidenza la sorta di "nebbia" che "scende" davanti all'occhio quando il cristallino si opacizza.

Cataratta Senile La categoria di persone più a rischio di cataratta è indubbiamente quella degli anziani: per questa ragione, in assenza di patologie metaboliche o traumi preesistenti, si parla di cataratta senile per indicare una forma di opacizzazione del cristallino correlata esclusivamente all'età avanzata. Dati alla mano... La cataratta è un disturbo piuttosto comune tra gli anziani: basti pensare che il 30% dei pazienti che supera i 65 anni di età viene colpito da cataratta in uno od in entrambi gli occhi. Ancora, pare che il 71% delle persone di età pari o superiore agli 85 anni sia affetta dal medesimo disturbo. Dall'analisi di questi dati si evince che l'età avanzata costituisce un concreto fattore di rischio per lo sviluppo della cataratta. Quando la cataratta si manifesta in un soggetto sano di età compresa tra i 40 ed i 60 anni, si parla di cataratta presenile per indicare una forma di opacizzazione del cristallino che anticipa la cataratta vera e propria. Dal punto di vista eziologico, all'origine della cataratta senile vi è la denaturazione delle proteine del cristallino che si degradano nel tempo: questo processo è accelerato da malattie come il diabete mellito e l'ipertensione. I fattori ambientali, compresa l'esposizione alla luce ultravioletta, hanno effetti cumulativi e sono peggiorati dalla perdita dei meccanismi protettivi e riparatori per alterazioni nell'espressione genica e dei processi biochimici che mantengono la trasparenza del cristallino chimici.

Cataratta da Farmaci Una terapia cortisonica protratta per lunghi periodi (almeno due anni) potrebbe, in alcuni soggetti, provocare la cataratta. Similmente, anche i farmaci miotici (che procurano il restringimento della pupilla), utilizzati sotto forma di colliri o di pomate oftalmiche per la cura del glaucoma, possono causare il medesimo disturbo.

Cataratta Traumatica Come preannuncia il medesimo termine, la cataratta traumatica è strettamente correlata ad eventi traumatici di tipo fisico o meccanico all'occhio. In genere, sono le ferite perforanti ed i traumi contusivi a costituirne le principali cause; proprio per l'eziologia (ricerca delle cause) del disturbo, la cataratta traumatica è spesso monoculare, ovvero si manifesta solamente nell'occhio coinvolto nell'incidente.

Cataratta Congenita Nonostante sia oramai un dato di fatto che gli anziani sono chiaramente più esposti al rischio di cataratta rispetto ai giovani, è comunque vero che la malattia può comparire fin dalla nascita o apparire nei mesi successivi. In simili frangenti, le cause possono essere molteplici: Alterazioni metaboliche della madre: carenze alimentari, diabete, ipotiroidismo

Alterazioni metaboliche del feto

Assunzione di farmaci durante la gravidanza (in particolare, corticosteroidi e sulfamidici)

Cause sconosciute

Ereditarietà

Infezioni contratte dalla madre durante la ravidanza: rosolia (soprattutto), herpes, toxoplasmosi, parotite (orecchioni), varicella, infezione da rubella, da Epstein-Barr virus e da citomegalovirus

Parto pre-termine

Sindrome di Marfan (complesso disordine ereditario a carico del tessuto connettivo, che colpisce principalmente occhi, sistema cardiovascolare e sistema muscolo scheletrico)