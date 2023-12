Cataratta Sintomi: quali sono? Complicanze e quando preoccuparsi

Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro. L'occhio, organo indispensabile per la visione , va considerato una sorta di diottro composto da più superfici: la cornea ed il cristallino, che insieme danno origine ad un sistema di lenti convergenti. Il potere diottrico della cornea è molto elevato (43 diottrie) perché il rapporto tra il suo indice di rifrazione (pari a 1,38) e quello dell'aria (pari a 1) è notevole. Diversamente, gli indici di rifrazione della cornea (1,38) e dell'acqua (pari a 1,33) sono piuttosto simili, di conseguenza gli oggetti sott'acqua appaiono sfuocati ed annebbiati perché il fuoco non è sulla retina (ma molto oltre).

La cataratta è una malattia oculare in cui il cristallino , la lente naturale biconvessa che rifrange la luce per mettere a fuoco un oggetto, va incontro ad una progressiva opacizzazione.

Come si manifesta la Cataratta

Cataratta: quali sono i primi sintomi?

Il sintomo più importante della cataratta è il calo della vista (di solito, si verifica nel giro di mesi o anni).

Pur non manifestandosi sempre con la medesima gravità, altre manifestazioni comprendono:

Percezione dei colori meno vivida ;

; Facile abbagliamento ;

; Offuscamento/Annebbiamento della vista ;

; Difficoltà/impossibilità di lettura;

Dissolvenza delle immagini/ingiallimento della visione;

Necessità di cambiare le lenti degli occhiali più spesso a causa della riduzione della capacità visiva;

Osservazione di aloni scuri intorno agli oggetti;

Peggioramento della visione in presenza di luce debole/molto forte;

Sdoppiamento della vista (sintomo raro);

Visione a macchie o punti.

Come si riconosce la Cataratta?

Generalmente, la cataratta tende a svilupparsi in modo graduale nel corso degli anni: nei primi stadi, la malattia non disturba particolarmente la vista, ma col trascorrere del tempo - quasi sempre - inizia ad interferire con la visione. I primi sintomi possono essere costituiti dalla percezione dei colori meno vivida (perdita del contrasto), dall'abbagliamento (aloni e bagliori attorno alle luci) e dall'ipersensibilità alla luce (fotofobia). Infine, con il progressivo opacizzarsi del cristallino, si manifesta un offuscamento della vista indolore e si inizia a vedere di meno, tanto che la prescrizione degli occhiali richiede cambi frequenti.

Inoltre, può accadere che nelle fasi iniziali della cataratta i pazienti siano in grado di vedere meglio da vicino, mentre la vista da lontano peggiora (a causa di variazioni dell'indice di rifrazione del cristallino).

L'entità dell'offuscamento dipende dalla sede (nucleo centrale o capsula posteriore del cristallino) e dall'estensione dell'opacità.

Così, in mancanza d'intervento, la cataratta può degenerare fino alla cecità: quando il cristallino diviene completamente opaco, l'individuo è funzionalmente cieco, nonostante i recettori retinici siano integri.

Malgrado la cataratta comune - quindi la variante senile - tenda a manifestarsi in entrambi gli occhi (bilateralità della malattia), generalmente un occhio viene colpito prima dell'altro.

In genere, la cataratta non induce alcun tipo di cambiamento nell'aspetto dell'occhio: eventuali infiammazioni, arrossamenti o lacrimazione dipendono sicuramente da altre infezioni oculari, e non sono correlate in alcun modo alla cataratta.

Solo quando la cataratta diviene "ipermatura", ovvero l'occhio diventa del tutto bianco, il paziente può accusare infiammazione e mal di testa provocati principalmente dalla malattia.

Per quanto riguarda, invece, la cataratta congenita, oltre alle difficoltà visive del bambino, si avranno leucocoria (aspetto bianco della pupilla) e movimenti oscillatori degli occhi (nistagmo). Come per le altre cataratte, l'opacità del cristallino oscura la visione.