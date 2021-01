Carvedilolo: A Cosa Serve e Meccanismo d'Azione

Generalità Che cos'è il Carvedilolo e caratteristiche generali Il carvedilolo è un principio attivo appartenente al gruppo dei beta-bloccanti utilizzato nel trattamento di ipertensione e problemi cardiaci di vario tipo. Shutterstock Carvedilolo - Struttura Chimica Lo si trova all'interno di diversi medicinali in forma di compresse per uso orale. Per essere dispensati, tali medicinali richiederebbero la presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN); interamente o parzialmente, a seconda dei casi. Per alcuni medicinali, infatti, potrebbe essere necessario il pagamento di un ticket da parte del paziente. Esempi di Medicinali contenenti Carvedilolo Acarden®

Caravel®

Carvedilolo Accord®

Carvedilolo Mylan®

Carvedilolo Ratiopharm®

Carvipress®

Colver®

Curcix®

Dilatrend®

Locard®

Omeria®

Trakor®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Carvedilolo: per cosa si usa? L'uso del carvedilolo è indicato nei seguenti casi: Trattamento dell' ipertensione (anche in associazione ad altri farmaci, ad esempio, diuretici tiazidici);

(anche in associazione ad altri farmaci, ad esempio, diuretici tiazidici); Trattamento dell' angina pectoris ;

; Trattamento dello scompenso cardiaco.

Come Agisce Come Funziona il Carvedilolo e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il carvedilolo è una miscela di due stereoisomeri appartenente al gruppo dei beta-bloccanti. Più precisamente, si tratta di un beta-bloccante non selettivo che espleta un'attività vasodilatante mediata principalmente attraverso il blocco selettivo dei recettori adrenergici di tipo alfa-1. Il carvedilolo, inoltre, riduce le resistenze vascolari periferiche mediante vasodilatazione e deprime il sistema renina-angiotensina-aldosterone attraverso l'azione bloccante sui recettori beta. Non possiede attività simpaticomimetica intrinseca, ma - analogamente al propranololo - è dotato di attività stabilizzante di membrana. Il principio attivo, inoltre, possiede anche proprietà antiossidanti.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Carvedilolo assumere Il carvedilolo è disponibile in forma di compresse per uso orale. Le compresse devono essere assunte con una sufficiente quantità di liquido, indipendentemente dai pasti . Tuttavia, se si soffre di scompenso cardiaco , è bene assumere il carvedilolo durante i pasti in modo da ridurre la manifestazione di effetti indesiderati. La dose di carvedilolo da assumere verrà stabilita dal medico in funzione della patologia da trattare. Ad ogni modo, in linea generale, il trattamento inizia con una dose bassa che verrà poi gradualmente aumentata dal medico - ad intervalli ben precisi - fino al raggiungimento della dose ottimale per ciascun paziente. Pertanto, è importante attenersi alle indicazioni fornite dal medico. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente a questa figura sanitaria e leggere con attenzione il foglietto illustrativo del medicinale da essa prescritto e che si deve assumere. Dimenticanza di una dose di Carvedilolo In caso ci si dimentichi di assumere una dose di carvedilolo, NON prendere una dose doppia per compensare la dimenticanza. Contattare il medico e consultare il foglietto illustrativo del medicinale. Interruzione del Trattamento con Carvedilolo Il trattamento con carvedilolo non deve essere interrotto bruscamente, soprattutto se si soffre di cardiomiopatia ischemica. L'interruzione del trattamento deve avvenire in maniera graduale, nell'arco di due settimane. Il medico fornirà al paziente tutte le indicazioni necessarie per sospendere in sicurezza la terapia con carvedilolo.

Gravidanza e Allattamento Il Carvedilolo può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? L'utilizzo del carvedilolo durante la gravidanza non deve essere effettuato a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i benefici attesi per la madre e i potenziali rischi per il feto. L'uso del principio attivo durante l'allattamento al seno, invece, non è raccomandato.