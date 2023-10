Denti da Latte Cariati Con ogni probabilità, la carie dei denti da latte costituisce l'infezione dentale più comune tra i bambini piccoli. Shutterstock La carie, processo lento e progressivo che conduce alla letterale distruzione del dente, richiede uno specifico trattamento di odontoiatria (otturazione) anche quando attacca un dente da latte: come vedremo nel corso dell'articolo, un dentino cariato e non curato può anticipare la caduta fisiologica del dente, ponendo così le basi per un futuro mal allineamento dentale.

Cause Perché i Denti da Latte si cariano? Che sia un dente da latte, un dente del giudizio od un qualsiasi altro dente permanente, poco importa. È dimostrato che le carie sono favorite sempre dalle stesse cause. Sono sempre "loro" i responsabili: i batteri del cavo orale che si nascondono nella placca dentale, una patina lattiginosa ed appiccicosa che aderisce come colla alla superficie dei denti. Le centinaia di germi che si ancorano alla placca batterica si nutrono del glucosio presente nei residui alimentari formando lattato come prodotto di scarto. A causa della sua acidità, questa sostanza riesce a sciogliere un po' per volta lo smalto dentale, intaccando la dentina. Abbiamo dunque visto che le cause delle carie nei denti da latte coincidono con quelle che innescano i processi cariogeni nei denti degli adulti. Ciò che fa la differenza è la sorprendente velocità con cui i batteri corrodono lo smalto dei denti da latte. La spiegazione è piuttosto ovvia: i denti da latte presentano dimensioni molto più ridotte rispetto ai denti permanenti, ed il loro smalto è meno mineralizzato; pertanto, i batteri del cavo orale riescono a distruggerlo più agevolmente, raggiungendo la dentina sottostante ed innescando così un terribile mal di denti. Curiosità Alcuni genitori sono convinti che la distruzione dello smalto dentale dei denti da latte dei propri figli avvenga così rapidamente perché il processo infettivo dentale è iniziato ancor prima dell'eruzione del dente. Quanto detto, tuttavia, non trova alcun riscontro scientifico, dato che un dente può cariarsi solo dopo aver erotto attraverso la gengiva. I denti totalmente inclusi non possono cariarsi.