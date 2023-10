Carie: Cause e Fattori di Rischio

Alcune persone costituzionalmente robuste, pur avendo acquisito una buona manualità nella corretta pulizia dentale domiciliare (con spazzolino , dentifricio e filo interdentale ), si rivelano predisposte alle infezioni dentali in generale ed alle carie in particolare.

I fattori costituzionali incidono pesantemente sull'innesco della carie: alcuni individui, infatti, sembrano eccezionalmente resistenti ai processi cariogeni, a differenza di altri che si rivelano estremamente soggetti alle carie. Ad ogni modo, la familiarità per la patologia potrebbe derivare dalla trasmissione di abitudini poco salutari, come l'eccessivo consumo di zuccheri o la scarsa igiene orale .

Sono state infatti formulate centinaia di ipotesi per cercare una spiegazione su patogenesi ed origine della carie. Ciò che è certo, è che la carie è dovuta sia a cause esogene che a fattori endogeni , in presenza di una particolare predisposizione genetica .

Le cause endogene intervengono nelle primissime fasi del processo cariogeno, favorendone dunque l'insorgenza. Tra le cause endogene predisponenti la carie, si annoverano:

Cause Esogene

Fattori esterni o locali che causano la Carie

Le cause esogene della carie agiscono direttamente sulla superficie più esterna del dente, nel preciso punto in cui ha inizio il processo infettivo. La lista delle cause esogene che possono favorire un processo cariogeno comprende:

Placca Dentale

La placca dentale è il principale agente causale della carie. La placca dentale, una patina adesa alla superficie dei denti sulla quale si sviluppano i batteri, origina a partire dalla precipitazione di proteine e mucoidi salivari: in simili circostanze, i batteri vi aderiscono e proliferano.

Nonostante esistano centinaia di microrganismi, nella placca batterica completamente formata predominano lo Streptococcus mutans (in particolare i ceppi cricetus, rattus, ferus, sobrinus), il Lactobacillus acidophilus e gli actinomiceti.

Tra questi il lattobacillo ha il più alto potere cariogeno. Esso si nutre del glucosio presente nei residui alimentari formando lattato come prodotto di rifiuto. Grazie alla sua acidità, questa sostanza riesce a sciogliere un po' per volta lo smalto dentale, intaccando la dentina.

Lo Streptococco mutans interviene invece nella formazione della placca batterica sulla quale aderiscono gli altri microrganismi patogeni.

È doveroso precisare che i batteri appena citati, coinvolti nella carie, non sono specifici: nonostante causino l'insorgenza dell'infezione, essi non agiscono tramite le loro tossine, bensì rilasciando i prodotti del loro metabolismo.

I batteri non sono i soli responsabili della carie. Esistono infatti altri fattori che ne possono facilitare la comparsa. Vediamoli nel dettaglio.

È dimostrato che un eccessivo consumo di alimenti zuccherini (caramelle, dolci, bevande zuccherate e simili) altera il naturale equilibrio batterico del cavo orale, predisponendo il soggetto alla carie dentale.

Il saccarosio è infatti formato dall'unione di una molecola di fruttosio ed una di glucosio, che come abbiamo visto rappresenta il nutrimento principale per i lattobacilli.

Lo sapevi che... Alcuni studi statistici dimostrano che chi consuma zuccheri fuori dai pasti oltre 4 volte al giorno è fortemente predisposto alla carie. I dolcificanti più appiccicosi (pensiamo ad esempio al caramello) sono quelli più cariogeni perché tendono a rimanere più a lungo a contatto con la placca batterica.

In linea generale, è possibile affermare che un individuo tende a sviluppare meno carie se si alimenta in modo adeguato, rispettando appieno le modalità di pulizia del cavo orale.

Per prevenire le carie, inoltre, è consigliabile assumere regolarmente una quantità adeguata di sali minerali (calcio, magnesio, fluoro e fosforo) e vitamine, indispensabili per garantire la salute dei tessuti dentari.

Tabacco