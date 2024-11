Carico mentale nelle donne: cos'è e come affrontarlo?

Anche quando i compiti sono condivisi con il partner o con altri, spesso non lo sono per quanto riguarda la parte organizzativa. Questo perché ancora oggi nella nostra società sopravvivono stereotipi , modelli culturali, dinamiche e schemi, secondo cui le principali custodi della casa e della famiglia sono proprio le donne.

Oltre al lavoro, spesso le donne devono occuparsi della gestione della casa e della famiglia in misura maggiore rispetto all'uomo. In molti casi, infatti, sono soprattutto le mogli, le compagne, le figlie, le madri, le zie, le nipoti a occuparsi delle faccende domestiche, delle incombenze quotidiane, della spesa, della cura dei propri cari, degli impegni, con il risultato che vivono con un carico costante di preoccupazioni, responsabilità e pensieri.

In che cosa consiste il carico mentale?

Si parla di carico mentale, mental load in inglese, quando il flusso di preoccupazioni e pensieri connesso ai tanti aspetti della vita quotidiana e alla loro organizzazione affolla in maniera così intensa e costante la mente da non lasciare molto spazio per altro. Secondo una recente ricerca condotta da Spontex, il 73% delle donne considera il carico mentale domestico come un peso che può generare un forte impatto nella quotidianità, e a più livelli.

Doversi arrabattare continuamente fra ufficio, famiglia, figli e casa comporta un lavoro continuo, sfiancante e invisibile. Questo carico di responsabilità non riguarda solo le mamme, ma anche le donne senza figli che devono comunque occuparsi della cura dei genitori, delle scadenze amministrative, delle relazioni affettive, delle pulizie domestiche e così via.