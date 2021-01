Carbocisteina: Come Agisce, Perché e Quando si Assume?

Generalità

Che cos'è la Carbocisteina e Caratteristiche generali

La carbocisteina è un principio attivo appartenente al gruppo dei mucolitici. Per tale ragione, essa trova impiego nel trattamento delle affezioni del tratto respiratorio caratterizzate da un'eccessiva produzione di muco.

Shutterstock

La carbocisteina è presente in medicinali per uso orale che possono essere formulati come polvere per sospensione orale, granulato per soluzione orale, soluzione orale o sciroppo. Alcuni di questi medicinali possono essere liberamente acquistati senza bisogno di ricetta medica, in quanto classificati come farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) o come farmaci da banco (OTC); altri invece, necessitano la presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) per poter essere venduti. Ad ogni modo, ai fini della rimborsabilità, sono tutti classificati come farmaci di fascia C; pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino.

Esempi di Medicinali contenenti Carbocisteina