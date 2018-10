Come Assumere la Carbamazepina

Come accennato, per poter svolgere la sua azione terapeutica, la carbamazepina deve essere somministrata per via orale. Per questo motivo, il farmaco viene formulato in compresse o sciroppo (quest'ultima forma farmaceutica è indicata per i bambini).

Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua, mentre lo sciroppo deve essere bevuto tal quale.

Solitamente, la carbamazepina può essere assunta indifferentemente prima o dopo i pasti, tuttavia, si consiglia di attenersi sempre alle indicazioni fornite dal medico.

La posologia di carbamazepina deve essere stabilita dalla suddetta figura sanitaria per ciascun paziente in funzione di diversi fattori, quali: età, peso corporeo, disturbo che si deve trattare e risposta dello stesso paziente alla terapia. Ad ogni modo, di seguito verranno riportate le dosi abitualmente impiegate che, pur tuttavia, possono essere modificate dal medico qualora lo ritenesse necessario.

Trattamento delle Crisi Epilettiche

Adulti

Nel trattamento dell'epilessia, la dose di carbamazepina abitualmente impiegata negli adulti all'inizio del trattamento è di 100-200 mg una o due volte al dì. Dopodiché, il medico può aumentare la quantità di principio attivo somministrata fino al raggiungimento della dose di mantenimento ottimale per ciascun paziente. Tale dose, tuttavia, non dovrebbe superare i 400 mg di carbamazepina due o tre volte al giorno.

Bambini

Per trattare l'epilessia, la carbamazepina può essere somministrata anche ai bambini. Generalmente, si utilizza lo sciroppo. I dosaggi abituali verranno di seguito schematizzati.

Dose iniziale di carbamazepina: Bambini con meno di 4 anni di età: 20-60 mg al giorno; successivamente la dose viene aumentata di 20-60 mg ogni due giorni fino al raggiungimento della dose di mantenimento ideale. Bambini con più di 4 anni di età: 100 mg al giorno; in seguito, tale dose viene aumentata di 100 mg alla settimana fino al raggiungimento della dose di mantenimento ideale.

Dose di mantenimento di carbamazepina: Bambini con meno di 1 anno di età: 100-200 mg al giorno. Bambini con età compresa fra 1 e 5 anni: 200-400 mg al giorno da suddividere in 2-3 somministrazioni. Bambini di età compresa fra 6 e 10 anni: 400-600 mg al giorno da suddividere in 2-3 somministrazioni. Bambini e adolescenti con età compresa fra 11 e 15 anni: 600-1000 mg al giorno da suddividere in 2-3 somministrazioni. Adolescenti con più di 15 anni di età: 800-1200 mg al giorno da suddividere in 2-3 somministrazioni.



Trattamento delle Nevralgie del Trigemino

Nei pazienti adulti la carbamazepina può essere utilizzata anche per il trattamento delle nevralgie del trigemino. In questo caso, la dose iniziale abitualmente somministrata è di 200-400 mg al giorno. Il dosaggio può poi essere gradualmente aumentato fino ad ottenere la scomparsa del dolore. Nella maggior parte dei casi, la risoluzione dello stimolo doloroso si ottiene al raggiungimento della dose di 200 mg di carbamazepina tre o quattro volte al dì.

Successivamente, il medico procederà a ridurre gradualmente la quantità di principio attivo somministrato fino al raggiungimento della dose di mantenimento minima efficace.

Trattamento delle Manie

Nei pazienti adulti, infine, la carbamazepina può essere utilizzata anche per il trattamento della mania, un particolare tipo di disturbo psichiatrico. La dose di principio attivo solitamente impiegata in questi casi è di 400-600 mg da assumersi in due o tre dosi frazionate durante l'arco della giornata.