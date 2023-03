Il termine "capsula" è utilizzato in ambito dentistico per indicare una corona dentale artificiale (anche definita come "corona protesica"), costituita da un cuore metallico estremamente resistente e da un rivestimento lucido in resina o ceramica. Proprio come un guscio protettivo, la capsula dentale ricopre un dente gravemente danneggiato, ne rafforza la struttura e lo protegge da inevitabili fratture . L'intervento che prevede l'inserimento della capsula sul dente viene chiamato incapsulazione dentale .

Per questo motivo, è del tutto inutile pretendere la realizzazione di capsule assolutamente bianche "da pubblicità", poiché il risultato in questi casi sarebbe decisamente antiestetico.

Alcuni individui, infatti, possiedono una colorazione dentale tendente alle tonalità del giallo; mentre in altri individui, la colorazione tende alle tonalità del grigio e così via. Pertanto, un colore diverso dal bianco cangiante non deve essere considerato come un difetto, ma semplicemente un tratto caratteristico, così come lo è il colore degli occhi o il colore della pelle .

Prima di procedere con l'incapsulazione dentale, è necessario rimuovere la corona naturale del dente danneggiato - la porzione del dente che sporge dall'alveolo - al fine di creare lo spazio opportuno per inserire la capsula dentale. Di seguito, vengono descritte per punti le tappe intermedie necessarie per incapsulare un dente:

Materiali e Tipi di Capsula

Una capsula dentale può essere realizzata in diversi materiali, a seconda dei casi e delle diverse esigenze di ciascun paziente.

In funzione dei materiali impiegati è possibile distinguere differenti tipologie di capsule che, di seguito, saranno brevemente descritte.

Capsula dentale in metallo-ceramica

La capsula dentale in metallo-ceramica è composta da due sezioni: un'armatura interna di metallo, estremamente solida e resistente, ed un rivestimento esterno che può essere composto da diversi materiali.

Nel dettaglio, una capsula dentale di questo tipo si compone di:

Un'anima - la cui funzione è offrire una certa solidità e resistenza al dente - costituita da leghe metalliche pregiate (a base di oro o platino ) o da leghe meno preziose , come quelle in cromo -cobalto .

(a base di o ) o da , come quelle in . Un involucro esterno costituito interamente da ceramica (ceramica feldspatica). La funzione del rivestimento della capsula è duplice: conferire un'ottima estetica al dente ed assicurare una superficie di masticazione resistente e solida, paragonabile a quella dello smalto dentale naturale.

Capsula dentale in ceramica metal-free

Una capsula dentale in ceramica metal-free è un particolare tipo di protesi completamente privo della componente metallica. Questo tipo di capsula consente di ottenere risultati estetici migliori rispetto a quelle in metallo-ceramica.

A loro volta, le capsule in ceramica metal-free si suddividono in:

Capsule in ceramica integrale , composte perlopiù da disilicato di litio;

, composte perlopiù da disilicato di litio; Capsule in zirconio-ceramica, composte da un'anima rigida di ossido di zirconio, un materiale innovativo dalla sorprendente resistenza ed estetica, cui si associa una parte esterna costituita da ceramica.

Capsula dentale in metallo-composito

Le capsule dentali in matallo-composito si compongono di un'anima in metallo e di un rivestimento in resina composita.

Questa tipologia di capsule, generalmente, non viene utilizzata nelle incapsulazioni dentali, bensì in implantologia, di cui però non si parlerà in questo articolo.

Altri tipi di capsule dentali

Oltre a quelle finora descritte, esistono anche altre tipologie di capsule dentali. Fra queste ritroviamo le capsule in metallo-resina. Un esempio di questo tipo di protesi è rappresentato dalle capsule composte da una combinazione di oro e resina, nelle quali la parte in masticazione è interamente realizzata in oro; mentre la parte estetica (faccetta dentale) è realizzata in resina.

Un'altra tipologia di capsula dentale è quella realizzata interamente in metallo, solitamente in oro.

Tuttavia, entrambe le suddette tipologie di capsule sono obsolete e ormai non vengono più utilizzate.

Infine, esistono anche capsule composte interamente da resina, il cui utilizzo è perlopiù riservato per le corone provvisorie.